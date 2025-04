Wieczna młodość to nie lada wyzwanie dla medycyny. Powstała nawet jej gałąź anti-aging, która walczy nie tylko ze zmarszczkami, ale też zmianami w naczyniach krwionośnych, stawach czy układzie hormonalnym. Dzięki niej wiadomo, co trzeba robić, by jak najdłużej zachować świetną formę.



Okazuje się, że to możliwe, ale pod warunkiem, że zatrzymywanie młodości zacznie się już koło trzydziestki. Choć czujesz się fantastycznie, twój organizm ma już za sobą lata szczytowej formy. A więc nie daj się upływowi czasu i bądź młodsza od swojej metryki.

Jak cofnąć czas

Jeśli otrzymałaś od rodziców geny długowieczności, masz szansę długo zachować rewelacyjną formę. Ale geny to nie wszystko. Coraz więcej badań przemawia za tym, że nasz wiek biologiczny (stan organizmu), w przeciwieństwie do metrykalnego, w dużym stopniu zależy od tego, jak żyjemy na co dzień. Ważne jest przede wszystkim odżywianie, ale nie tylko. Oto najważniejsze zalecenia ekspertów.

- Jedz, ale nie do syta. Za każdym razem wstawaj od stołu z uczuciem lekkości. Codziennie zjadaj sałatkę z oliwą lub olejem z rzepaku, natomiast nie przesadzaj z masłem, skwarkami czy smalcem.

- Nie żałuj sobie warzyw. Jedz je kilka razy dziennie (na zmianę z owocami), bo właśnie w nich jest najwięcej przeciwutleniaczy. To nasza osobista broń przeciw chorobom, a także kontra starzeniu się skóry. Najwięcej tych związków zawierają brokuły, kapusta, nasiona i ciemne owoce.

- Bądź aktywna. Chodzi zarówno o ruch, jak i aktywne życie. Dzień wypełniony zajęciami sprzyja mobilizacji organizmu. Odporność jest wyższa wtedy, gdy funkcjonujesz na przyspieszonych obrotach.

- Wyluzuj, bądź optymistką! Stres sprzyja starzeniu się. Obciąża serce, osłabia potencję seksualną, powoduje napięcia mięśni. Aby odzyskać spokój, naucz się głębokich oddechów.

- Pozwól sobie na długi sen. Gdy śpisz, włączają się mechanizmy naprawcze w komórkach i aktywizuje produkcja hormonów płciowych. Im więcej snu fundujesz sobie każdej nocy, tym skuteczniej się odmładzasz, jesteś zdrowsza, szczuplejsza i... bardziej seksowna.

Eliksir młodości z apteki

Jeśli czujesz, że twoja kondycja słabnie, brak ci energii i pogarsza się też twój nastrój, wypróbuj (po konsultacji z lekarzem) preparaty zawierające:

- koenzym Q10. To coś w rodzaju paliwa dla komórek. Wpływa zarówno na stan fizyczny, wygląd, jak i samopoczucie psychiczne. Znajdziesz go np. w preparatach Koenzym Q 10 (Olimp), Koenzym Q 10 (Naturell).

- hormon DHEA. Jego produkcja w organizmie zmniejsza się z wiekiem. Po kilku tygodniach zażywania preparatu, np. Biosteron, poprawia się samopoczucie, wzrasta też ochota na współżycie seksualne. Ilość hormonu musi być precyzyjnie ustalona przez lekarza (większe dawki można kupić tylko na receptę). Uwaga! Preparatów z DHEA nie powinny stosować kobiety biorące pigułki antykoncepcyjne.

Oczyść organizm

Adwentowy post, stosowany przez wielu z nas, ma głęboki sens, i to nie tylko religijny. Oczyszcza organizm z toksyn, odciąża wątrobę, jest więc doskonałym przygotowaniem do świątecznego biesiadowania.

- Wypróbuj kurację pszeniczną. Ziarna razem z łuską (kup w sklepie ze zdrową żywnością) gotuj godzinę, a potem jedz kilka razy dziennie, by nie czuć głodu. I rób tak przez 12 dni, pijąc dużo wody i zielonej herbaty. Przez ten czas nie jesz niczego innego.

- Wykorzystaj gotowe preparaty służące oczyszczaniu organizmu. Wybieraj te, które zawierają wyłącznie składniki naturalne.