Kilka cennych rad dla zdrowia Twojego kręgosłupa

Ciągłe życie w pośpiechu szkodzi całemu Twojemu organizmowi. Gdy odczuwasz pierwsze chorobowe sygnały świadczące o złym żywieniu, braku odpowiedniej pielęgnacji zębów, włosów, czy skóry, zastanawiasz się jak im pomóc. Czy pomyślałaś także o swoim kręgosłupie?

Zastanawiałaś się kiedykolwiek, nad tym, jaki ciężar i wysiłek musi pokonywać dzień w dzień Twój kręgosłup? Jeżeli nie to zapoznaj się z naszymi wskazówkami, jednocześnie analizując własne postępowanie. Pomoże Ci to być może w uniknięciu wielu nieprzyjemnych dolegliwości, a czasem nawet poważnych schorzeń kręgosłupa.

Komputer w pracy i w domu

W dzisiejszych czasach komputer jest chyba najbardziej powszechnym narzędziem pracy. Ułatwia on wykonanie wielu obowiązków, które lata temu pochłaniały ogromne ilości czasu. Teraz pracuje się lżej i szybciej. Pracownicy są bardziej wydajni i mają większe możliwości. Jednak praca siedząca przy komputerze jest najczęstszym powodem wielu poważnych dolegliwości kręgosł

upa. Ale czy tylko w pracy narażasz swój kręgosłup na uszkodzenia? Przecież tak, jak prawie każdy, masz z pewnością w domu swój własny komputer, przed którym również spędzasz wiele godzin. Wszystko to doprowadza stan Twojej „podpory” do powstawania wielu nieprawidłowości i poważnych zmian. Po wstaniu od biurka masz spory problem, żeby się wyprostować, bolą Cię nadgarstki, plecy przeszywa dziwny ból i jesteś jakby trochę przygarbiona? Co możesz zrobić, aby ulżyć sobie w pojawiających się dolegliwościach, a przede wszystkim Jak powinnaś korzystać z komputera, tak żeby nie przyniosło to żadnych szkód dla stanu Twojego kręgosłupa? Zwróć uwagę, na to, na czym siedzisz pracując przy komputerze. Od tego jak ustawione i wyprofilowane będzie Twoje krzesło zależy głównie Twoja wygoda i kondycja kręgosłupa. Jakie powinno być najbardziej przystosowane i funkcjonalne krzesło do pracy przy komputerze?

Powinno posiadać boczne oparcia, które pozwolą Ci, choć na chwilowe odciążenie kręgosłupa i poparcie rąk

Konieczna jest regulacja wysokości krzesła, dzięki, której będziesz miała możliwość dostosowania jego wysokości do swojego wzrostu, tak, abyś mogła wygodnie w nim siedzieć i móc oprzeć całe stopy na podłodze tak, aby kolana były odrobinę wyżej od poziomu bioder.

Na wysokości Twoich lędźwi, oparcie krzesła powinno posiadać niewielkie wybrzuszenie, które pozwoli Ci na utrzymanie w miarę prostej sylwetki podczas długiego siedzenia. Stąd, jeśli krzesło do pracy przy komputerze nie ma takiego wybrzuszenia zalecane jest wkładanie na tę wysokość małej poduszeczki lub zwiniętego kocyka. Odwrotnie, bo lekko wklęsłe powinno być wyżej, na poziomie Twoich kręgów piersiowych

Siedzisko musi być wygodne i nieuciskające na Twoje uda

Ale to nie wszystko. Blat biurka, przy którym pracujesz na komputerze powinien dać Ci możliwość założenia nogi na nogę. Tylko nie przesadzaj z tym trzymaniem, założonych na siebie nóg zbyt długo. Taka ciągła pozycja, gdy nogi są skrzyżowane, blokuje prawidłowe krążenie krwi. Bardzo ważne jest także właściwe ustawienie samego ekranu komputera na biurku, przy którym pracujesz. Często popełnianym błędem jest ustawianie go na którymś z boków biurka, wtedy siedząc cały Twój tułów łącznie z szyją, jest skręcony. I tak przez kilka, jeśli nie więcej godzin. Tak nadwyrężone mięśnie szyi i górnej części pleców są narażone po dłuższym czasie na zniekształcenia i pojawianie się w związku z nimi nieprzyjemnych dolegliwości. Dlatego najodpowiedniejszym ustawieniem jest położenie ekranu na biurku tak, aby był naprzeciwko i na wysokości Twoich oczu. Ale zdarza się też tak, że mimo prawidłowego ustawienia ekranu, biurka, na którym on stoi i posiadania odpowiedniego do pracy przy komputerze krzesła, sama powodujesz, że Twój kręgosłup jest narażony na urazy. Po pierwsze nie dbasz o zachowanie wyprostowanej sylwetki. Co z tego, że masz świetne, super wygodne i właściwe dla Twojego kręgosłupa krzesło, skoro garbisz się i zwijasz się siedząc przy biurku niczym pełzająca dżdżownica. Takie, dłuższe utrzymywanie w pozycji siedzącej Twojego tułowia doprowadzi bardzo szybko do pojawienia się wad postawy. Ale to nie wszystko. Jeżeli przy zachowaniu odpowiednich warunków pracy nie będziesz przynajmniej, co pół godziny wstawać od biurka, także nici z zachowania kręgosłupa w należytej formie. Dlatego rób sobie przerwy. W tym wypadku zastosuj powiedzenie „Praca nie zając, nie ucieknie”. Podczas tych krótkich chwil postaraj się przeciągnąć, rozprostować plecy, zrobić kilka wymachów rękami do tyłu do przodu, pokręć głową, poprzechylaj się w boki. Niby takie banalne ćwiczenia, a pozwolą Ci na uchronienie Twojego kręgosłupa przed szkodliwym działaniem trybu siedzącego nie tylko w pracy, ale i w domu.

Zadbaj o zdrowie dla kręgosłupa podczas snu

Komfort spania jest ważny nie tylko dla Twojego dobrego samopoczucia na następny dzień, ale także dla zdrowia Twojego kręgosłupa. Dlatego wybierając materac, decyduj się na ten średnio twardy, nie zbyt miękki, ani zbyt twardy, te nie wpływają korzystnie na kręgosłup. Gdy tylko zauważysz, że materac, na którym śpisz ma wygniecione wgłębienia i pojawiły się tak zwane „góry, doliny”, nie lekceważ tego, tylko wymień go na nowy. Tkwisz w mylnym przekonaniu, jeśli myślisz, ze spanie na dużych, puchowych poduchach uprzyjemni Ci sen i dobrze wpłynie na Twoją postawę. Nic bardziej nie szkodzi podczas snu, jak właśnie te olbrzymie miękkie i puchowe poduszki. Najzdrowszym rozwiązaniem jest wybór specjalnej poduszki ortopedyczno – korekcyjnej, która pozwoli Ci na najwłaściwszą pozycję głowy i kręgosłupa szyjnego w czasie snu. A jeśli do tej pory nie próbowałaś, to zmień to i zacznij spać w pozycji embrionalnej, czyli na boku. Jest to najwygodniejsza i najzdrowsza pozycja podczas snu. A rano, gdy się obudzisz, poleż sobie w łóżku i poprzeciągaj się. Od razu lepiej się poczujesz i wykonasz tym samym, choć nieświadomie gimnastykę poranną dla kręgosłupa. Inaczej w sytuacji, kiedy zrywasz się na równe nogi, bo zaspałaś … wtedy nie masz czasu na kocie grzbiety pod kołderką. Także z tego powodu dobrze jest nie „zarywać” nocy.

I pamiętaj, że …

Chodzenie w butach na zbyt wysokim obcasie obciąża kręgosłup

Stanie w miejscu, siedzenie w miejscu, czy dłuższe przebywanie ciągłe w każdej innej pozycji nie jest wskazane

Wychodzenie po schodach wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie, ale także na kręgosłup, dlatego czasem dobrze jest zrezygnować z wynalazku, jakim jest winda

Zachowanie wyprostowanej sylwetki, pozwala uniknąć garbienia i jednoczesnej deformacji kręgosłupa

Trzymanie słuchawki telefonu barkiem powoduje urazy

Brak, aktywności ruchowej powoduje także szkodę dla kręgosłupa. Taki sam wpływ ma na niego zbyt szybko podejmowany wysiłek. Ćwiczenia powinny być regularne i rozpoczynane od najniższego stopnia trudności.

Wiesz już, jakie błędy popełniasz codziennie źle traktując swój kręgosłup? Postaraj się zmienić swoje negatywne przyzwyczajenia. A może dbasz o swój kręgosłup, zgodnie z podanymi wytycznymi? Możesz mieć wtedy pewność, że będziesz się długo cieszyć jego dobrą kondycją. A przecież to dzięki kręgosłupowi możesz wykonywać wszystkie czynności związane z ruchem. Możesz sprawnie funkcjonować. Zastanów się na tym, i jeśli zauważysz taką potrzebę, natychmiast wprowadź konieczne zmiany. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, tylko dopóki Ty chcesz coś zmienić.

