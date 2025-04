Co to jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)?

Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że na świecie na PoChP cierpi 210 mln ludzi, a liczba ta wciąż rośnie. POChP jest czwartą (a wkrótce będzie trzecią) przyczyną zgonów na świecie. Rocznie w skali globalnej umiera na nią ok. 3 mln ludzi, w Polsce ok. 14 tys.