Palenie papierosów a POChP

Najważniejszym czynnikiem rozwoju POChP jest palenie tytoniu. W krajach rozwiniętych nawet 80% przypadków związanych jest z tym śmiercionośnym nałogiem. Im więcej i dłużej pacjent palił, ma większe szanse na rozwój choroby. Liczy się to w paczko-latach - czyli średnią ilość paczek papierosów wypalanych w trakcie dnia mnoży się przez ilość lat palenia. U osób, które paliły przez całe życie choroba rozwinie się na 90%. Należy również pamiętać, iż palenie tytoniu związane jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz wielu nowotworów.

Zanieczyszczenie powietrza

Mieszkańcy miast są zdecydowanie bardziej narażeni na rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w stosunku do mieszkańców wsi. Podobną zależność obserwuje się w przypadku chorych na astmę. Może być to związane z obroną reakcją organizmu na związki zawarte w spalinach lub dodatkowo z działaniem profilaktycznym substancji zawartych w roślinach.

Narażenie zawodowe

Narażenie zawodowe nie dotyczy wszystkich chorych i jest ono oceniane przez lekarzy medycyny pracy. Szczególną troską powinni zostać objęci górnicy oraz pracownicy fabryk produkujących silnie aktywne substancje, jak kadm czy krzem.

Czynniki genetyczne

Ponieważ nie każdy palacz rozwinie chorobę, zaczęto się zastanawiać nad czynnikami chroniącymi i ułatwiającymi jej aktywację. Skupiono się na czynnikach genetycznych. Uważa się, iż wśród rodzin osób cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc rośnie ryzyko jej rozwinięcia w przyszłości. Nie oceniono jednak jaką dokładnie rolę spełni genetyką a jaką narażenie otoczenia na dym tytoniowy przez samego chorego.

Co jeszcze może wpłynąć na rozwój POChP?

Do rzadszych czynników o słabszym działaniu wywołującym a raczej pomagającym chorobie rozwinąć się należy nasilona reakcja autoimmunologiczna, czyli agresja organizmu na własne tkanki. Stwierdzona uprzednio nadreaktywność oskrzeli może również zwiększać ryzyko rozwoju POChP. Jak w przypadku astmy częstsze infekcje górnych dróg oddechowych przyczyniają się do rozwoju miejscowego stanu zapalnego, a przez to do rozwoju tego schorzenia.