Czym jest kolka?

Kolką nazywamy bardzo silny epizod bólowy o specyficznym przebiegu. Ból ten uważany jest za najsilniejszy, jaki może dotknąć człowieka. Powodowany jest przez kamień, znajdujący się w drogach moczowych lub żółciowych, a jego przesuwanie się skutkuje takimi właśnie dolegliwościami. Kolką nazywa się też potocznie dolegliwości jelitowe u niemowląt. Są to napadowe bóle brzucha, którym towarzyszy płacz i duży niepokój dziecka. Mogą to być zarówno objawy chorobowe, jak i dolegliwości typowe dla wieku.

Jak rozpoznać ból spowodowany kolką?

Kolka jelitowa bez żadnej przyczyny nie dotyczy dorosłych. U nich związana jest z kamicą nerkową lub wątrobową. Jeśli kolka jest pochodzenia nerkowego, to zazwyczaj ból wywodzi się pierwotnie z okolicy lędźwi, skąd promieniuje charakterystycznie do narządów płciowych i wewnętrznej powierzchni uda. Tym dolegliwościom zazwyczaj towarzyszą wymioty, mdłości, dreszcze i gorączka. W skutek tarcia ostrych krawędzi kamienia o wyściółkę dróg moczowych, częstym objawem dodatkowym jest krew w moczu lub krwiomocz widoczny pod mikroskopem, jeśli badanie moczu zostało wykonane w czasie napadu.

Co robić w razie silnego bólu?

Ból przy kolce nerkowej ustępuje samoistnie jedynie w sytuacji, gdy kamień, który zablokował ujście z nerki do moczowodu, przemieści się do pęcherza lub zostanie całkowicie wydalony. W innym przypadku konieczna jest interwencja lekarza.

Najczęściej nie ma konieczności, aby ostry atak kolki nerkowej zmuszał nas do wizyty na ostrym dyżurze urologicznym. W większości przypadków należy się udać na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie chirurg, po zbadaniu i wykonaniu badania USG, poda silniejsze leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Zazwyczaj leki te szybko przynoszą ulgę i po krótkiej hospitalizacji na oddziale chirurgicznym pacjent zostaje wypisany do domu z zaleceniem dalszego leczenia w przychodni urologicznej.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakażonej kolki nerkowej. W takim przypadku bólom kolkowym towarzyszą dreszcze, gorączka i krwiomocz. W takim przypadku konieczne jest szybkie zasięgnięcie pomocy na ostrym dyżurze urologicznym. Tam zostanie postawione ostateczne rozpoznanie oraz decyzja o sposobie leczenia.

Kolka wątrobowa

Inne objawy daje kolka wątrobowa na blokowaniu przez kamień ujścia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych. Najczęściej atak następuje po obfitym posiłku, często zakrapianym alkoholem. Charakter bólu nie jest tu zbyt specyficzny. Zazwyczaj ból o różnym nasileniu (przeważnie jednak niezwykle silny) lokalizuje się w prawym nadbrzuszu, lecz może promieniować do całego brzucha, łopatki, czy pachwiny. Towarzyszą temu uporczywe wymioty, często z żółciową treścią. Po doraźnym uśmierzeniu bólu, pacjent jest zazwyczaj niezwłocznie poddawany operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, która radykalnie uwalnia go od problemu.

