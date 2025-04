Spis treści:

Napięciowy ból głowy określany jest jako obustronny, rozlany, opasujący lub przy użyciu porównań do: „ciasnego kapelusza lub hełmu”, „głowy wciśniętej w imadło”, „bólu jak obręczy”. Jest on tępy, uciskający lub gniotący. Dotyczy najczęściej czoła, całej głowy lub skroni.

Ból głowy typu napięciowego utrzymuje się od pół godziny nawet do tygodnia. Intensywność bólu nie jest zbyt duża, określana zwykle jako niska do umiarkowanej. Jednak im dłużej trwa ból, tym może on być silniejszy. Rzadko dorównuje on natężeniem napadom migreny i choć ogranicza, to zazwyczaj nie uniemożliwia chorym wykonywania codziennych czynności. Nasilenie bólu wzrasta w miarę trwania choroby.

Napadom bólu mogą towarzyszyć zaburzenia snu, zespół przewlekłego zmęczenia, nadwrażliwość na hałas i osłabienie apetytu. Zwykle nie stwierdza się nudności i wymiotów ani światłowstrętu, choć nie wyklucza to rozpoznania NBG.

Napięciowy ból głowy jest powszechną dolegliwością, prawie każdy miał go przynajmniej raz w życiu. Częściej dotyczy kobiet. Jest najczęstszym bólem głowy typu pierwotnego, stanowiąc nawet 3 na 4 przypadki osób zgłaszających się do specjalistycznych poradni.

Większość pacjentów doświadcza jedynie rzadkich epizodów, jednak u kilku procent ból napięciowy jest uporczywy i występuje przynajmniej 15 razy w miesiącu – mówimy wówczas o przewlekłym napięciowym bólu głowy.

Do wystąpienia napięciowego bólu głowy prowadzi przede wszystkim napięcie psychiczne, a przy tym niekontrolowane napięcie mięśni twarzy, głowy i karku. Bólowi głowy typu napięciowego sprzyjają również:

nieregularne posiłki,

wysoka temperatura,

duża wilgotność,

zbyt mało snu,

zmiany ciśnienia atmosferycznego,

przemęczenie nauką lub pracą (na ból napięciowy często skarżą się nastolatkowie oraz młode, pracujące osoby z dużych miast),

hałas i jasne światło,

długotrwałe korzystanie z komputera,

niektóre pokarmy: czekolada, orzeszki, tłuste produkty, jajka.

Na tego rodzaju ból głowy mogą się skarżyć osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi, a także nadużywające leków przeciwbólowych.

Nie jest znana dokładna przyczyna napięciowego bólu głowy, ale podejrzewa się, że na jego występowanie mogą mieć wpływ oprócz czynników emocjonalnych również geny.

Podstawą rozpoznania napięciowego bólu głowy jest wywiad lekarski. Lekarz dokładnie wypyta o wszystko, co dotyczy bólu, więc warto być na to przygotowanym.

Przy diagnozowaniu bólu głowy bądźmy gotowi na pytania o jego charakter, umiejscowienie, objawy towarzyszące oraz czas trwania. Ponadto musimy zaobserwować o jakiej porze dnia ból najczęściej się pojawia, czy ma on związek z określonymi okolicznościami, w jakich sytuacjach się nasila i zmniejsza. Istotną informację stanowi to, od jak dawna występują bóle głowy i jak często oraz czy pojawiają się objawy zwiastujące ich napady. Należy się też spodziewać pytań o ogólny stan zdrowia, przebyte problemy zdrowotne, urazy, wypadki, przyjmowane leki.

Jeśli problemem jest napięciowy ból głowy, to badanie lekarskie nie ujawnia nieprawidłowości. Czasami może zdarzać się tkliwość mięśni czaszki, ale nie jest to stały objaw. Niejednokrotnie dokładny wywiad wystarczy do postawienia rozpoznania, w innych przypadkach stawia się je dopiero po wykonaniu badań dodatkowych.

Postępowanie w przypadku napięciowego bólu głowy zależy od przyczyny oraz częstości występowania zdarzeń bólu. W leczeniu napięciowego bólu głowy stosuje się:

leki przeciwbólowe bez recepty (w przypadku sporadycznych epizodów, np. paracetamol, ibuprofen, ketoprofen),

bez recepty (w przypadku sporadycznych epizodów, np. paracetamol, ibuprofen, ketoprofen), leki przeciwdepresyjne (w przypadku przewlekłego bólu),

(w przypadku przewlekłego bólu), psychoterapię (uczącą, jak radzić sobie z codziennym stresem),

(uczącą, jak radzić sobie z codziennym stresem), techniki relaksacyjne (np. relaksacja metodą Jacobsona, trening autogenny lub ćwiczenia izometryczne rozluźniające mięśnie karku i ramion),

(np. relaksacja metodą Jacobsona, trening autogenny lub ćwiczenia izometryczne rozluźniające mięśnie karku i ramion), elektromiograficzny biofeedback (za pomocą urządzenia redukującego nadmierne napięcie mięśni głowy i okolic).

Jeśli napięciowe bóle głowy mają charakter przewlekły, może się okazać, że u ich podłoża leżą choroby takie jak depresja lub zaburzenia lękowe. Wówczas leczenie powinno być skoncentrowane na wyeliminowanie tych przyczyn.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.08.2010.

