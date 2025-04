Naturalne kosmetyki do masażu dziecka

Skóra to bariera, która nie pozwala by drobnoustroje wtargnęły do organizmu. To również ona chroni wewnętrzne narządy przed zranieniem. Skóra człowieka jest żywa. Biorąc pod uwagę jej wygląd można rozpoznać emocje (zażenowanie - zaczerwienienie, bladość-strach) a także objawy choroby czy infekcji (wysypka, rumień). Zdrowa i lśniąca skóra świadczy o dobrym samopoczuciu nie tylko dorosłych ale również i dzieci. Skóra dziecka jest bardziej wrażliwa niż skóra osoby dorosłej. Dlatego masaż dziecka pobudza centralny i obwodowy układ nerwowy oraz główne narządy wewnętrzne. U dziecka skóra jest porowata i bardzo chłonna. Koniecznością staje się stosowanie naturalnych środków do masażu dziecka. Powinny to być środki o łagodnym zapachu. Jakich kosmetyków unikać wykonując masaż? Czego używać do masażu dziecka?

Fot. Depositphotos



Stosuj środki wytworzone z organizmów żyjących, a więc najlepiej roślin. Są one łatwiej przyswajane niż środki wytworzone ze składników mineralnych.

Oliwka dla dzieci - tak czy nie?

Niestety większość oliwek wytwarza się z olejów nieorganicznych. Znaczna część dziecięcych oliwek produkowanych przez znane firmy, zawiera w składzie Mineral oil (olej mineralny), Paraffinum liquidum (parafina ciekła) lub Petrolatum (wazelina). Olej mineralny otrzymuje się przez destylację ropy naftowej lub smoły węgla brunatnego. Petrolatum to substancja pochodna węglowodoru. Jej źródło jest naturalne. Niestety procesy stosowane podczas jej produkcji sprawiają, że jest ona zanieczyszczona toksynami. Organizacja, która promuje prawidłowe informowanie o produktach i ich wpływie na zdrowie oraz środowisko (the Environmental Working Group) opisuje parafinę jako prawdopodobny karcynogen czyli czynnik rakotwórczy. Niektóre oliwki zawierają konserwanty np. Ethylparaben lub PropyleneGlycol. Badania Ethyloparabenu zatwierdzone przez komisję europejską wskazują na jego bezpieczne działanie. Z drugiej strony mówi się o onkogennym wpływie parabenu w rozwoju raka sutka. Dodatkowo ten konserwant może uszkadzać nerki, wątrobę i śledzionę. Biorąc pod uwagę te informacje warto unikać oliwek z konserwantami.

Oliwka trudniej się wchłania, zalega na powierzchni skóry i blokuje pory. Konsekwencje tego mogą być przykre. Skóra dziecka nie oddycha i zaburzona jest praca gruczołów łojowych. Dlatego możesz zauważyć, że oliwka, która ma służyć nawilżeniu skóry twojego dziecka, po prostu ją wysusza. Na skórze dziecka mogą pojawić się również potówki.

Oleje organiczne - tak czy nie?

Zdecydowanie tak. Olej organiczny ułatwia masaż i zapobiega tarciu. To nie jedyne jego zalety. Umożliwia skórze oddychanie i jest łatwo wchłanialny. Jeśli będziesz regularnie masować swoje dziecko wykorzystując olej organiczny sprawisz, że jego skóra będzie miała zdrowy i lśniący wygląd. Stosowanie oleju organicznego oczyszcza pory i usuwa martwe komórki skóry. Zawsze wybieraj oleje tłoczone na zimno. Tylko metoda tłoczenia na zimno pozwala uzyskać olej, który ma smak, aromat i kolor identyczny jak jego naturalne źródło. Stosując olej organiczny nie boisz się, że może on zaszkodzić dziecku gdy naoliwioną piąstkę włoży do buzi. Oleje organiczne są jadalne a więc nie mają szkodliwego działania na układ trawienny.

Oleje organiczne stosowane do masażu dzieci i niemowląt:

Olej kokosowy

Ma bardzo delikatny zapach. Olej ma formę stała dlatego raczej go nie rozlejesz. Jednak bez trudu rozpuszcza się w rozgrzanych dłoniach. Ma działanie chłodzące dlatego stosuj go szczególnie w upalne dni.

Olej ze słodkich migdałów

Ma również delikatny zapach. Łatwo się wchłania. Stosuj go jeśli twoje dziecko ma suchą skórę.

Olej z nasion winogron

Lekki i bezzapachowy. Najbardziej odpowiedni do masażu niemowlęcia.

Oliwa z oliwek

Zawiera witaminę F, która chroni skórę przed utratą wody. Stosuj go, jeśli skóra twojego dziecka jest sucha, źle ukrwiona i łuszcząca.

Pamiętaj!

Zanim zastosujesz wybrany olej wykonaj próbę na skórze dziecka. Posmaruj olejem skórę dziecka (małą powierzchnię) i pozostaw na około pół godziny. Reakcja alergiczna to zwykle czerwone plamy. W takim przypadku nie stosuj oleju. Możesz wykonać test wybierając inny olej.