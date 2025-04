Zdaniem ortopedów jest kilka pozycji, których kręgosłup nie lubi najbardziej:

► gdy długo siedzisz bez solidnego podparcia dla pleców,

► jeśli krzesło ma zbyt wysokie siedzenie,

► pracujesz przy komputerze stojącym z lewej lub prawej strony biurka,

► monitor ustawiony jest za nisko.

Nieprawidłowa pozycja powoduje niesymetryczną pracę mięśni. Może więc dojść do zablokowania któregoś z odcinków kręgosłupa, najczęściej w okolicy lędźwi. Kręgosłupowi szkodzi również stres. Silnie napinasz wówczas mięśnie, wskutek czego do tkanek wokół kręgosłupa dopływa mniej krwi z substancjami odżywczymi.



Co robić, gdy boli?

Co drugiego czterdziestolatka pracującego przy biurku nękają mniej lub bardziej dokuczliwe dolegliwości. Najczęściej jest to ból w plecach (w rejonie krzyża lub karku), pobolewanie w okolicy pośladków, czasem także drętwienie albo mrowienie nóg (w okolicy łydek lub stóp).

Jeśli masz któryś z tych objawów, jak najszybciej zgłoś się do ortopedy. Prawdopodobnie skieruje cię on na rentgen kręgosłupa lub rezonans magnetyczny (badanie bezpłatne, gdy są wskazania lekarskie). To pozwoli wykluczyć zwyrodnienia kręgów lub inne poważne schorzenia kręgosłupa. Najczęściej okazuje się, że przyczyną dolegliwości jest zablokowanie mięśni, rzadziej – wypadanie krążka międzykręgowego (dysku). Trzeba wówczas brać leki przeciwzapalne i zmniejszające napięcie mięśni. Jednak aby nie doszło do nawrotu bólu, konieczne są codzienne ćwiczenia. Możesz je robić również w pracy. Aby się odstresować, bierz wieczorem ciepłą kąpiel (dodaj do wody olejek lawendowy).

7 dobrych rad dla pracusia

Gdy siadasz za biurkiem, zwróć uwagę na:

- dobór krzesła. Powinno mieć wysokie oparcie i siedzenie na takiej wysokości, by nogi opierały się na podłodze, zgięte w kolanach pod kątem 90 stopni.

- ustawienie monitora. Umieść go tak, by ekran mieć na wprost oczu.

- położenie klawiatury i myszki. Powinny one leżeć na stole lub na biurku. Nie używaj raczej podstawki wysuwanej spod biurka. Myszkę trzymaj dość blisko, na podkładce z garbem podpierającym nadgarstek. Możesz też kupić specjalny stabilizator nadgarstka w sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym (ok. 40 zł). Pracuj z takim zabezpieczeniem, a unikniesz bólu ręki.

- podparcie pleców. Kup w sklepie rehabilitacyjnym poduszeczkę podpórkę, która stabilizuje plecy (cena 30 zł). Przymocowuje się ją rzepami do oparcia krzesła.

Gdy bardzo boli...

Przyłóż na kilka minut woreczek z lodem lub zwykłą mrożonkę. Wetrzyj w plecy krem Fastum, Voltaren. Jeśli nie pomaga, idź do ortopedy.

Proste ćwiczenia wykonywane wtedy, gdy ból kręgosłupa dopiero się zaczyna, potrafią zdziałać więcej niż skomplikowane metody operacyjne zastosowane za późno. Jeśli pracujesz dużo przy komputerze, rób przynajmniej kilka ćwiczeń rozciągających co godzinę.

Źródło: Przyjaciółka