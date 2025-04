3 z 5

Jej wysokość kobieta

Kobiety kochają obcasy, jednak cały dzień spędzony w takich butach to niemały wysiłek dla organizmu. Uniesienie pięty sprawia, że siły działające na stopę skupiają się głównie na przodostopiu, co organizm interpretuje jako stanie na palcach. Aby wyrównać układ sił, mimowolnie dochodzi do lekkiego zgięcia kolan i zwiększenia przodopochylenia miednicy, co na dłuższą metę wywiera niekorzystny wpływ na cały układ kostno-stawowy. To o tyle niebezpieczne, że – ze względu na podłoże genetyczne i budowę ciała – kobiety mają predyspozycje do takich kłopotów. Problemy z kośćmi i stawami często zaczynają się u nich już po 35. roku życia!

Proponujemy zastosowanie preparatu Arthro Stop Lady, cena: ok. 20 zł/60 tabletek