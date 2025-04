Aby zapobiec dolegliwościom, trzeba zadbać o prawidłową postawę ciała na co dzień i wyrobić zdrowe nawyki.

- Gdy wstajesz z łóżka, nie zrywaj się gwałtownie. Najpierw usiądź na brzegu, podpierając się ręką, i dopiero wstań.

- Myjąc zęby, nie pochylaj się nad umywalką. Podczas płukania ust podeprzyj się dłonią, to odciąży kręgosłup.

- Głowę myj pod natryskiem lub siedząc w wannie. Nie susz włosów z głową pochyloną do dołu. To może pogłębiać zmiany w odcinku lędźwiowym.

- Zamontuj dłuższą rurę do odkurzacza, abyś nie musiała się schylać.

- Gdy zmywasz, oprzyj głowę o szafkę nad zlewem, odciążysz odcinek szyjny.

- Blaty kuchenne powinny być zamontowane na takiej wysokości, byś nie musiała się nad nimi pochylać.

- Noś buty na stabilnych niewysokich obcasach (ok. 3–4 cm). Wysokie szpilki zmieniają ustawienie stawów biodrowych, miednica pochyla się ku dołowi. To prowadzi do zwyrodnień w okolicach krzyża i szyi.

Prawidłowe pozycje przy komputerze:

Kark i szyja

Aby uniknąć bólu mięśni, ustaw monitor tak, żeby jego górna krawędź była na wysokości twojego wzroku. Utrzymuj głowę, ramiona i plecy w linii prostej.

Nadgarstki

Ręce podczas pisania na klawiaturze powinny swobodnie leżeć. Nie wolno opierać nadgarstków o krawędź biurka. To powoduje nacisk na nerwy i ból.

Dłonie

Jeśli do pracy używasz myszki, trzymaj na niej rękę poziomo (pod kątem 0°). Dłoń i przedramię nie powinny tworzyć kąta 45° – to sprzyja powstawaniu cieśni nadgarstka.

Przedramiona

Fotel powinien mieć podłokietniki z regulacją wysokości i odległości od siedziska. Trzymanie przedramion i łokci na podpórkach zapobiega bólom barków.

Stopy

Powinny być tak ustawione, aby kolana były zgięte pod kątem 90°. Używaj podpórki nachylonej od 0° do 15°. To zapobiega bólom w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.