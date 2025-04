Jak zadbać o kręgosłup na co dzień? Nie garb się! To podstawowa zasada. Aby jednak zapewnić komfort szyi i plecom, warto wcielić w życie jeszcze zmiany, dzięki którym codziennie wykonywane czynności przestaną nadmiernie obciążać kręgosłup. Oto kilka przykładów często popełnianych błędów i rady, dzięki którym uda ci się je poprawić:

Reklama

Gdy gotujesz lub zmywasz

Gdy stoisz pochylona nad blatem z opuszczoną głową i wyciągniętymi przed siebie rękoma (np. podczas krojenia warzyw na sałatkę), nadwerężasz szyjny i piersiowy odcinek kręgosłupa. Co powinnaś zrobić? Usiądź na krześle – takim, byś korzystając z niego, miała wyprostowane plecy i trzymała prosto głowę. Siedzenie powinno być na tyle wysoko, by blat stołu wypadał na poziomie twoich łokci – jeśli jest za niskie, podłóż pod pośladki poduchę. Podstaw też sobie pod nogi taboret, abyś mogła na nim postawić stopy.

Gdy podnosisz dziecko

Nagle, ze skłonu, zwykle stojąc na wyprostowanych nogach, z wyciągniętymi przed siebie rękami. Poderwanie w tej pozycji choćby kilkukilogramowego malca powoduje silne napięcie w lędźwiowym odcinku kręgosłupa i może się skończyć wypadnięciem dysku! Co powinnaś zrobić? Ukucnij, potem przyciągnij dziecko blisko do siebie i obejmij rękami (by przylgnęło do twojego tułowia), i dopiero wstań. Gdy zechcesz opuścić malca na podłogę, ponownie ukucnij (powinnaś mieć przy tym proste plecy).

Kiedy nosisz zakupy

Gdy trzymasz w jednym ręku kilka ciężkich siatek, kręgosłup jest obciążony nie tylko w pionie, ale i z boku, to zaś zwiększa ryzyko wypadnięcia dysku. Co powinnaś zrobić? Równomiernie rozłóż ciężar na obie ręce, a jeszcze lepiej zapakuj zakupy do wózka lub torby na kółkach.

Reklama

Poznaj 6 najczęstszych objawów chorób pleców

Jak zadbać o zdrowy kręgosłup za biurkiem?

10 skutecznych sposobów na ból pleców

Jak rozpoznać objawy rwy kulszowej

Jak radzić sobie z dyskopatią?