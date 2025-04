fot. Fotolia

Reklama

Pierwszy winowajca: mak

Słodkie ciasta, pierniki czy ości ryby mogą być wyzwaniem w okresie świąt dla zębów. Co zrobić, aby rodzinna atmosfera wigilijnej kolacji nie została przerwana wizytą na pogotowiu stomatologicznym?

Święta to nie tylko rodzinne spotkania, ale również stoły pełne pysznych potraw. Na niektóre należy szczególnie uważać. Do takich należą makowce, makówki i inne specjały, w których pojawia się mak.

– Stanowią szczególny problem dla osób, które noszą różnego rodzaju protezy ruchome – mówi lek. med. chir. stom. Roman Borczyk z katowickiej Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej. – Mak dostaje się między protezę a śluzówkę, co w efekcie prowadzi do podrażnień błony śluzowej jamy ustnej. Zalegające między błoną śluzową a uzupełnieniem drobinki działają jak papier ścierny. Tych niedogodności można uniknąć, zastępując protezę implantami, które funkcjonują jak naturalne zęby.

Zjedz nawet całą tabliczkę czekolady, ale nie podjadaj!

W okresie świątecznym jemy szczególnie dużo słodyczy. Dentyści nie namawiają do odmawiania sobie przyjemności, ale zachęcają do ograniczenia częstości spożywania słodkich posiłków.

– Dla zdrowia zębów lepiej jest zjeść jedną całą tabliczkę czekolady naraz, potem umyć zęby, niż jeść ją po kawałku przez cały dzień – mówi lek. dent. Izabela Walawender z katowickiej kliniki.

Podobnie jest z innymi słodyczami. Częstsze spożywanie słodyczy nie pozostaje bez wpływu na zęby, ich podjadanie między posiłkami sprzyja rozwojowi próchnicy w zębach. W święta to ryzyko się zwiększa, bo słodkości towarzyszą nam niemal przez cały dzień. Ich większa ilość powoduje wrażliwość w zębach z ubytkami (na początku wrażliwość wzmaga się na słodkie smaki, a później także na zimno).

Zobacz też: Jak optycznie rozjaśnić zęby? 6 trików!

Ryzykowne dania

Spośród słodyczy najlepiej unikać tych, które oblepiają zęby. Do nich należą pierniki. Przez długi czas resztki pozostają na zębach, co stwarza sprzyjające warunki dla wzrostu bakterii.

Nie tylko ciasta i ciastka mogą zaszkodzić naszym zębom. Przy stole należy szczególnie zwracać uwagę na ryby, a dokładniej na ości. Z powodu nieszczelnych wypełnień w zębach mogą one się zaklinować i doprowadzić do ukruszenia plomby.

Należy również uważać na orzechy.

– Są zdrowie i nie odradzamy ich jedzenia, ale pod żadnym pozorem nie można ich rozłupywać za pomocą zębów. Dziadek do orzechów zrobi to szybciej i bez ryzyka dla naszego uśmiechu – dodaje Roman Borczyk.

Groźne domowe ciepło

W czasie świąt większość czasu spędza się w pomieszczeniach zamkniętych. Wyższa temperatura stwarza sprzyjające warunki dla wzrostu bakterii, stąd częściej pojawia się obrzęk i dolegliwości bólowe. W takich warunkach ujawniają się ogniska zakażenia, które do tej pory nie dawały żadnych dolegliwości.

Szczotka w dłoń

Święta to czas relaksu i „niemyślenia” o niczym. Wyjątek stanowią zęby – o ich myciu nie można zapomnieć. Dlatego warto szczoteczkę zabrać również na rodzinne spotkanie czy w odwiedziny do znajomych. Klika minut poświęconych na szczotkowanie zabezpieczy przed bólem i leczeniem.

Jeżeli ktoś ma nieszczelne wypełnienia, powinien zrezygnować z gum do żucia. Żucie gumy może zakończyć się wypadnięciem plomby. Lepiej w takiej sytuacji, jak nie ma się szczoteczki pod ręką, wypłukać zęby wodą (powoduje to spadek o 80% ilości bakterii w ustach) lub zjeść jabłko, które w naturalny sposób oczyszcza zęby. Jest to również najlepsza, bo najzdrowsza, świąteczna przekąska.

Reklama

Święta z dala od dentysty

Jeżeli nie chce się kojarzyć świątecznej atmosfery z bólem zębów, powinno się o nie zadbać wcześniej.

– Najlepszą formą profilaktyki są regularne wizyty u dentysty, co najmniej raz na pół roku – mówi doktor Borczyk. – Wówczas podczas świąt z pewnością unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek, jak ukruszone wypełnienie czy też ból zęba.

Jeżeli ktoś zapomina o regularnych wizytach, warto wybrać się do stomatologa przed samymi świętami i wykonać zdjęcie panoramiczne. Pozwoli ono sprawdzić, czy stan zębów nie zmienił się od ostatniej kontroli i czy nie pojawiły się ubytki wymagające pilnego leczenia. Stomatolog, dzięki badaniu wewnątrzustnemu i zdjęciu rtg, doradzi, które zęby mogą sprawić kłopot podczas świątecznej kolacji.

– Najczęściej podczas świąt problemem są ukruszone martwe zęby, nieszczelne, wypadające wypełnienia, bolące zęby – mówi Roman Borczyk – Warto zadbać o zęby już przed świętami, aby okres świąteczny minął spokojnie, a przede wszystkim bez bólu.

Zobacz też: Jak wybielić zęby do świąt i sylwestra?

Źródło: materiały prasowe Kobold PR/mn