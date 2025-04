fot. Fotolia

Wybielanie last minute

Do świąt Bożego Narodzenia i sylwestra pozostało już niewiele czasu, więc wielkie przygotowania warto rozpocząć już teraz. Wybór kreacji czy lista zakupów to nie jedyne, na czym skupiamy uwagę. Wielu z nas właśnie pod koniec roku postanawia zadbać o zęby.

Na rynku dostępnych jest wiele metod wybielania. Decydując się na taki zabieg, musimy pamiętać, aby zęby były w idealnym stanie. W tym celu należy omówić szczegóły ze swoim dentystą, z pewnością pomoże on również w doborze rodzaju wybielania. Choć niekiedy ceny w gabinetach dentystycznych mogą zaskoczyć, nie warto robić nic na własną rękę. Tak zwane „domowe sposoby” wybielania nie są ani efektywne, ani bezpieczne.

– Największą popularnością cieszą się soda i sok z cytryny. Niewiele osób jest jednak świadomych tego, że niszczą one szkliwo zębów. W ten sposób nie tylko nie uzyskamy oczekiwanego rezultatu, ale możemy również przysporzyć sobie wielu szkód – mówi dr hab. n. med. Piotr Fudalej, University of Bern.

Krok po kroku

Do utrwalenia efektów wybielania niezbędne jest przestrzeganie tzw. „białej diety”. Przez pierwsze dwie godziny po zabiegu w menu pozostaje wyłącznie woda mineralna. Dopiero po tym czasie możemy włączyć kilka kolejnych produktów. W grę wchodzą jednak tylko te pozbawione barwników.

– Po zabiegu szkliwo jest szczególnie podatne na wchłanianie kolorowych substancji, dlatego w menu powinny pojawić się wyłącznie niebarwiące produkty. W zamian skupmy się na mleku, jogurtach oraz serach. Zawierają one spore pokłady wapnia, który buduje zęby – radzi dr hab. n. med. Piotr Fudalej.

W lodówce mogą znaleźć się też: drób, ryby oraz banany. Do jadłospisu włączmy tez ryż, białe pieczywo czy białko z jajek.

Piękny uśmiech wymaga wyrzeczeń



Po wybielaniu zdecydowanie należy ograniczyć kawę, herbatę, alkohole, jak również soki i napoje gazowane. Zapomnijmy także o papierosach (powodują one bardzo trudne do usunięcia przebarwienia). Do swojego kalendarza należy natomiast wpisać regularne wizyty u stomatologa.

Efekt zabiegu utrzymamy także, stosując pasty zawierające większe ilości fluoru. Zazwyczaj oznaczone są jako produkty wybielające, mogą one jednak wyłącznie podtrzymać kolor rozjaśnionych zębów.

Pomimo tego że śnieżnobiałe zęby kojarzone są ze zdrowiem, kolor uzębienia ma niewiele wspólnego z jego faktycznym stanem. Obraz uśmiechu z pierwszych stron gazet wygląda jednak niezwykle estetycznie oraz odmładza. Należy również pamiętać, że wynik wybielania zależy od kilku istotnych czynników jak właściwości szkliwa czy przebarwienia. Dlatego nierzadko efekt końcowy mija się z naszymi wyobrażeniami.

