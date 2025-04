fot. Fotolia

Wizyta u stomatologa nie należy do ulubionych zajęć. I chociaż na pięknym uśmiechu zależy wszystkim, to niekoniecznie chcemy odwiedzać swojego dentystę i wydawać pieniądze. Zobaczmy, jakich zabiegów stomatologicznych możemy uniknąć, a kiedy nie obejdzie się bez konsultacji ze specjalistą.

Piaskowanie i skaling – koniecznie do dentysty?

Każdy z nas ma jakiś zły nawyk, a to za dużo kawy, a to czerwone wino do kolacji, po których nie zawsze chce się myć zęby. Wiele produktów spożywczych zostawia na naszych zębach osad i powoduje powstawanie płytki nazębnej, a w efekcie – kamienia.

– Mało kto wie, ale zabiegi higienizacyjne, czyli piaskowanie i skaling nie są warunkiem koniecznym dbania o zdrowy uśmiech. Jeżeli szczotkujemy i nitkujemy zęby prawidłowo, to kamień nie powinien w ogóle się pojawiać, a wizyty kontrolne raz na pół roku są weryfikacją właściwej higieny – mówi lek. stom. Dorota Stankowska, autorka poradnika „Bądź bystry u dentysty”.

Podstawą domowej higieny powinno być szczotkowanie min. 2 razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. W gabinecie stomatologicznym usuniemy osady, które powstały np. w wyniku niewłaściwej techniki szczotkowania zębów, lub jeśli nie nitkowaliśmy zębów.

Wybielanie zębów – w domu czy w gabinecie?

Kto z nas nie marzył o hollywoodzkim uśmiechu? Rząd równych, śnieżnobiałych zębów odkryty w pięknym uśmiechu. Chyba każda! Jeżeli lubimy sobie zapalić papierosa lub dłużej posiedzieć z przyjaciółkami przy kawie, to możemy liczyć na odcień ecru, a nie śnieżną biel.

– Wiele z nas wybiera metody, aby chociaż trochę rozjaśnić swój uśmiech. Stosuje się różne mieszanki, od soku z cytryny, sody oczyszczonej, nawet węgla drzewnego, aż po wymyślą miksturę truskawek i wody utlenionej. Niestety, te metody nie tylko nie dają żadnego efektu, a jeszcze mogą uszkodzić szkliwo albo doprowadzić do nadwrażliwości zębów – ostrzega dentystyka. Nie wolno ich stosować, jeśli nie chcemy sobie zniszczyć zębów.

Co zatem polecają dentyści? Regularne dbanie o higienę i wybielanie metodami gabinetowymi.

W gabinecie mamy kilka sposobów wybielania, i takich przeznaczonych dla pacjenta do domu, ale też takich, które są wykonywane w całości w gabinecie. Obie wyglądają podobnie, stosuje się żel z substancją aktywną do stosowania na zęby. Usuwa on wewnętrzne przebarwienia utleniając je.

Czy choroby dziąseł można wyleczyć domowymi sposobami?

Problemy z dziąsłami są niemal równie powszechne, jak próchnica. Średnio dotykają połowę społeczeństwa, a wszystkiemu winne są złe nawyki. – Paradontoza to przewlekła infekcja bakteryjna, która zaatakowała dziąsła. Nieleczona prowadzi do przykrych konsekwencji, jak utrata dziąseł, a także problemów z sercem, nerkami, układem nerwowym – wyjaśnia dr Przemysław Stankowski.

W aptekach i drogeriach dostępny jest szeroki wybór różnych środków mających dać nam przewagę w walce z paradontozą, od preparatów ziołowych na bazie szałwii i rumianku, aż po profesjonalnie wyglądające pasty i płukanki.

– Najważniejsza jest profilaktyka, ale jeżeli już dojdzie do stanu zapalnego dziąseł, to nieunikniona jest wizyta u stomatologa. Żaden preparat ziołowy nie usunie złogów bakterii z kieszonek dziąsłowych, tutaj wymagane jest specjalne leczenie- kieszonki oczyszcza się specjalnym urządzeniem – tłumaczy dentysta.

Jeżeli zauważymy krwawiące dziąsła, to nie czekajmy, aż rozwinie się paradontoza, tylko spotkajmy się z dentystą.

Plomba domowa czy uzupełnienie ubytku w gabinecie?

Plomba, czyli wypełnienie z kompozytu nakładane na oczyszczony z próchnicy ząb. Kto jej nie ma? Chyba najpopularniejszy zabieg stomatologiczny. Co jednak, kiedy jesteśmy na wczasach, albo w delegacji, a wypadnie nam plomba? Jak jeść, jak rozmawiać z innymi ludźmi?

– Od jakiegoś czasu, w aptekach, dostępne są wypełnienia tymczasowe do założenia samemu. Są proste w użyciu, mają formę pasty wyciskanej z dozownika, które twardnieją po chwili. Tymczasowo zabezpieczają odsłonięte wnętrze zęba, zapobiegają dostawaniu się pokarmu i przykremu zapachowi. Nie zastąpią jednak prawdziwej plomby, bo nie trzymają się dobrze i nie są tak trwałe – wyjaśnia dr Stankowska.

W gabinecie mamy do wyboru już nie tylko zwykłe plomby światło utwardzalne z kompozytu, ale także wypełnienia ceramiczne, indywidualnie dopasowane do zęba. Nie liczmy na to, że zęba będziemy wiecznie zaklejać plombą z tubki, ale koniecznie umówmy się do dentysty, który wykona trwałą i szczelną plombę na lata.

