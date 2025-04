Jakie efekty daje wybielanie zębów?

Wybielanie zębów pozwala na rozjaśnienie ich o jeden lub dwa odcienie. Zabieg na ogół nie jest jednak trwały (utrzymuje się 2-3 lata), ponieważ zęby mają tendencję do powracania do swojego naturalnego koloru.

Jakie metody wybielania mamy do wyboru?

– Możemy wybielić zęby na jednej wizycie w gabinecie. Jest również metoda wybielania tzw. nakładkowa – wtedy lekarz przygotowuje nakładkę indywidualnie do zębów pacjenta. Pacjent co noc nakłada na nią żel wybielający i w niej śpi lub chodzi w niej kilka godzin w ciągu dnia. Ta metoda jest bardzo bezpieczna i bardzo skuteczna. Trwa około 10 nocy lub dni. Zabieg można ponawiać po pół roku lub po roku – mówi lek. dent. Hanna Sobota z Kliniki Dentystycznej SOBOTA House of Dentistry w Poznaniu.

Czy warto wybielać zęby w domu?

W domu możemy skorzystać z wybielających past, pasków lub pisaków, jednak ich zadaniem jest raczej utrzymanie koloru zębów uzyskanego wcześniej w trakcie wybielania zaleconego przez dentystę.

Warto mieć na uwadze, że działają one powierzchniowo, tzn. na bieżąco usuwają przebarwienia powstałe w wyniku np. picia kawy czy palenia papierosów. Nie pomogą natomiast na poważniejsze defekty. Na przykład wybielające pasty do zębów oczyszczają zęby, są delikatne i nie uszkadzają szkliwa.

Ile kosztuje wybielanie zębów?

Cena wybielania zależy od przyjętej metody:

paski wybielające – cena: 100-150 zł;

wybielanie nakładkowe – cena: około 500 zł;

rozjaśnienie zębów w gabinecie – 1000-1200 zł.

