To nieestetyczne zmiany skórne, wyglądające jak szorstkie narośla. Nazwa „kurzajki” jest potoczna. To brodawki na ciele wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego. Mogą pojawić się pojedynczo lub grupami w różnych miejscach na ciele. Najczęściej atakują dłonie i stopy. Raczej nie bolą, poza tymi na podeszwach stóp, które mogą być kłopotliwe podczas chodzenia.

Jeśli masz wątpliwość, czy grudka, która pojawiła się na skórze, to kurzajka (te na stopach często mylone są z odciskami), zgłoś się do lekarza dermatologa. Czasami same znikają, innym razem wymagają interwencji, a nawet zabiegu.

Kurzajki powstają w wyniku infekcji skóry wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Jednak to nie jedyny warunek. Brodawki pojawią się, gdy mamy obniżoną odporność organizmu. W miejscu infekcji naskórek zaczyna grubieć i rogowacieć, tworząc niewielką grudkę o szerokiej podstawie i nierównej powierzchni.

Kurzajkami można się zarazić poprzez kontakt fizyczny, np. podanie ręki osobie zainfekowanej lub przez kontakt z powierzchniami i przedmiotami dotykanymi przez nią. Sami też - chociażby rozdrapując brodawkę - może je rozprzestrzenić po swoim ciele.

Kurzajki często rozwijają się na stopach lub dłoniach, ale mogą powstać również na innych częściach skóry, bo ten wirus ma zdolności do tworzenia szczepów. I tak kurzajki występują też na szyi, twarzy czy tułowiu, a także w miejscach intymnych (wtedy mówimy o kłykcinami kończystymi). Są twarde i przypominają kalafiorowate narośla. Poniżej zobaczysz zdjęcia kurzajek na stopach.

Tak mogą wyglądać kurzajki na stopach (fot. Adobe Stock).

Czasem zdarza się, że kurzajka zniknie samoistnie. Jednak ryzyko zarażenia nią innych i rozprzestrzenienie jej w większej ilości po swojej skórze jest na tyle duże, że lepiej się ich pozbyć.

Jedną z popularnych metod leczenia kurzajek jest krioterapia, czyli wymrażanie kurzajek. Można to zrobić samodzielnie lub u dermatologa. Jeśli chcesz pozbyć się kurzajek sama w domu, musisz zaopatrzyć się w specjalny preparat do wymrażania z aplikatorem. Znajdziesz takie w aptece. Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować drugiego zabiegu. Zachowaj wtedy odstęp 2 tygodni.

Jeśli zgłosisz się do gabinetu dermatologicznego, zabieg wymrażania kurzajek ciekłym azotem wykona specjalista. Po nim z kurzajki robi się bąbel, z czasem on zaschnie i odpadnie. Może to trwać ok. 2 tygodni. Zaleca się noszenie opatrunku.

Kurzajki można usuwać również:

chirurgicznie,

metodami chemicznymi (kwasy),

laserowo,

stosując jaskółcze ziele i inne metody domowe na kurzajki.

Jednak gdy pojawi się na twojej skórze kurzajka, warto skonsultować dolegliwość z dermatologiem. Lekarz pomoże wybrać najlepszą i najskuteczniejszą metodą leczenia.

