Spis treści:

Reklama

Kurzajki, a właściwie to brodawki wirusowe wywoływane są przez wirusa brodawczaka (wirus HPV). Jak do tej pory odkryto ponad 100 jego odmian. Kurzajki wywołują głownie 2 z nich - HPV1 i HPV2. Wirus brodawczaka jest niezwykle powszechny.

Szacuje się, że występować może nawet u 10% ludzi. Kurzajki występują w kolorze białym, szarym lub brązowym. To niewielkie (okrągłe lub podłużne) zgrubienia na skórze. Kurzajka na stopie pojawia się głównie na dolnej powierzchni stopy i na skórze między palcami. Zdarza się, że zlokalizowane mogą być również pod paznokciami.

Z powodu umiejscowienia, kurzajka na stopie bardzo często mylona jest z odciskiem. To jednak dwie zupełnie inne zmiany. Odcisk występuje w miejscu ucisku, np. z powodu nieodpowiednio dobranych butów. W przeciwieństwie do wirusowej kurzajki (charakteryzującej się chropowatą powierzchnią) jest płaski i gładki.

Wyróżnić można 3 rodzaje kurzajek na stopie. To: brodawka typu myrmecia, brodawka mozaikowa oraz brodawka przypaznokciowa. Różnią się wielkością, odczuwanym bólem i przebiegiem.

Brodawka typu myrmecia

Wywołuje ją wirus HPV1. Zwykle pojawia się pojedynczo lub w nielicznej grupie brodawek. Ma cieliste lub lekko brunatne zabarwienie. Bardzo często mylona jest z odciskiem na stopie. Warto jednak przyjrzeć się jej dokładnie. Wówczas zauważymy charakterystyczne małe i ciemne punkciki. Brodawka typu myrmecia może powodować ból przy chodzeniu. Zmiana bardzo często występuje u dzieci i młodzieży. Ma tendencję do samoistnego znikania. Zwykle nie powoduje nawrotów.

Brodawka mozaikowa

Wywołuje ją wirus HPV2. Brodawka mozaikowa to zdecydowanie rzadszy rodzaj kurzajki na stopie. Zwykle nie występuje pojedynczo. To kilka małych wykwitów, które zlewają się w większe ogniska. W przeciwieństwie do brodawki myrmecia nie boli. Zmiany nie ustępują samoistnie. Wymagają leczenia, jednak mają tendencje do nawracania.

Brodawka przypaznokciowa

Nazywana inaczej zwykłą. Rozwija się przy płytce paznokciowej, zwykle nie powoduje bólu. Dosyć trudna w leczeniu, zwłaszcza chirurgicznym. Podczas zabiegu konieczne jest bowiem zachowanie szczególnej ostrożności, aby przypadkowo nie zniszczyć kształtu paznokcia. Zdarza się, że brodawka przypaznokciowa spowoduje zakażenie łożyska, które skutkować będzie obrzękiem i bólem. Wówczas należy koniecznie zgłosić się do dermatologa, ponieważ może to skutkować nawet rozwarstwieniem paznokcia.

Wiele osób uważa, że kurzajka jest zmianą, którą nie można się zarazić. To duży błąd. Do zarażenia wirusem brodawczaka najczęściej dochodzi u dzieci i osób z obniżoną odpornością. Zwykle poprzez kontakt z chorą osobą - czasami przez zwykle podanie ręki, a innym razem przez dotknięcie przedmiotu, którego wcześniej używał chory.

Należy jednak pamiętać, że kurzajka nie będzie widoczna od razu po zarażeniu. Infekcja może się rozwijać w naszym organizmie nawet przez kilka miesięcy.

Inne możliwości zarażenia się kurzajką na stopie:

Chodzenie boso po basenie, sali gimnastycznej czy innych obiektach sportowo-rekreacyjnych, które skupiają duże grupy osób.

Brak dostatecznej higieny podczas korzystania z publicznych toalet lub pryszniców.

Noszenie obuwia, które wcześniej nosiły inne osoby.

Używanie tego samego ręcznika, co chory.

Samozakażenie, czyli przeniesienie kurzajki z jednego miejsca na ciele (np. z ręki) na inne.

Niektóre typy kurzajek (np. brodawka typu myrmecia) ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia. W przypadku innych zmian, zwykle leczenie rozpoczyna się od podania środków farmakologicznych.

Najskuteczniejszym lekarstwem na kurzajki są produkty zawierające mocznik, kwas mlekowy i kwas salicylowy. Zdarza się jednak, że środki te okazują się niewystarczające. Wtedy lekarz może zaproponować inne leczenie.

Inne (poza farmakologiczne) sposoby leczenia kurzajek na stopach:

Łyżeczkowanie, czyli usunięcie kurzajki specjalnym narzędziem chirurgicznym.

Krioterapia, czyli zamrożenie kurzajki azotem.

Usunięcie kurzajki laserem.

W leczeniu można wykorzystać również domowe sposoby na kurzajki. Przydatny może być m.in. okład ze świeżego czosnku, skórki od cytryny czy octu.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby unikać chodzenia boso na basenach, salach gimnastycznych, szatniach, a nawet w przymierzalniach w sklepie. Tam, gdzie jest to możliwe najlepiej chodzić w klapkach lub skarpetkach. Ponadto:

nie należy przymierzać butów na gołą stopę,

trzeba dbać o odpowiednią higienę stóp i nie dopuszczać do nadmiernego pocenia się stóp (kurzajki znacznie częściej występują u osób mających problem z potliwością),

w okresach obniżonej odporności warto zrezygnować z korzystania z basenu i innych miejsc, w których występować mogą wirusy i bakterie,

należy unikać korzystania z cudzych ręczników, pościeli, gąbek do mycia itp.,

Więcej na temat kurzajek:

Preparat na kurzajki - 8 najlepszych produktów

Kurzajki - objawy i leczenie

Jak pozbyć się kurzajek?