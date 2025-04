Spis treści:

Wirus brodawczaka ludzkiego (brodawczak, HPV, human papilloma virus) to wirus z rodziny papillomawirusów, w której skład wchodzi ok. 200 rodzajów tego wirusa. Efekt zakażenia nimi może być różny. W zależności od typu wirusa: od łagodnych zmian skórnych jak kurzajki i brodawki (typ 1 i 2), poprzez kłykciny kończyste (typ 6, 11, 42, 43, 44), kończąc na nowotworach złośliwych szyjki macicy (np. typ 16 i 18), sromu, prącia, a czasem gardła.

Wirus HPV przenosi się najczęściej drogą płciową podczas stosunku bez użycia prezerwatywy (zarówno klasycznego, jak i oralnego czy analnego). Szacuje się, że większość dorosłych osób miała styczność z tym wirusem, jednak nie u wszystkich doprowadza on do rozwoju zmian nowotworowych.

Do samowyleczenia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego dochodzi w 80% przypadków. U pozostałych zakażonych zachodzi wbudowanie DNA wirusa w DNA komórek nabłonkowych szyjki macicy, co rozpoczyna okres zakażenia przetrwałego. Jest to też moment uznawany za rozpoczęcie zmian prowadzących do rozwoju raka szyki macicy.

Początek zakażenia wirusem HPV przebiega bezobjawowo. Mówi się o okresie latencji (uśpienia) wirusa, który może mieć różną długość. Uwagę powinny zwrócić takie objawy jak brodawkowate zmiany skórne, a także upławy, bóle w dolnej części brzucha i/lub podczas stosunku.

Wirus brodawczaka ludzkiego na skórze



Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, objawem klinicznym zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego są brodawki (kłykciny kończyste) na wargach sromowych, w okolicy ujścia cewki moczowej, w odbycie lub na penisie. Okres wylęgania kłykcin wynosi ok. 3 miesiące (czas od zakażenia). Brodawczak na skórze uwidacznia się jako miękkie guzki, biało-szare lub różowe, o wydłużonym kształcie. Z czasem brodawki przeobrażają się w zmiany duże, kalafiorowate.

fot. Kłykciny kończyste w zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego /Adobe Stock, DedMityay

Wirus brodawczaka ludzkiego może też na skórze powodować grudkowatość bowenoidalną - są to płasko-wyniosłe, gładkie, brunatne zmiany o średnicy kilku milimetrów. U kobiet występują na wargach sromowych, w pachwinach, i okolicy odbytu, u mężczyzn na ogół na żołędziu. Zmiany te wywołują wirusy wysokoonkogenne.

Niestety medycyna nie dysponuje skutecznym lekiem przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Leczenie polega na usunięciu brodawek i kłykcin oraz obserwacji rozwoju zakażenia. Stosuje się m.in.: podofilotoksynę płyn, krem imikwimod, podofilinę roztwór spirytusowy, krioterapię, elektrokoagulację oraz laseroterapię. W przypadku dużych zmian konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Podstawowym badaniem, które może wskazywać na zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jest cytologia. W przypadku gdy w badanym wycinku zostanie stwierdzona obecność zmienionych komórek, wskazane jest wykonanie badanie DNA HPV. Test ten z dużą czułością wykrywa DNA wirusa oraz pozwala na określenie jego typu. Innym badaniem stosowanym do wykrywania przetrwałego zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego jest mRNA HPV.

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego obejmuje unikanie stosunków z wieloma partnerami, stosowanie prezerwatyw, a także szczepienie ochronne.

W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw HPV. Podaje się ją w 2- lub 3-dawkowym schemacie. Wszystkie szczepionki HPV zarejestrowane w kraju mogą być stosowane powyżej 9. roku życia. Cena szczepionki za jedną dawkę to 400-500 zł.

Szczepionki przeciw HPV wykazują ogromną skuteczność, zapobiegając dysplazji szyjki macicy wysokiego stopnia, rakowi, zmianom przedrakowym sromu oraz brodawkom płciowym.

