Codziennie pięć Polek umiera na raka szyjki macicy. Wszystkie je można uratować, pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie się zbadają i zaczną leczyć zmiany wywołane przez HPV.

Czym jest Wirus HPV?

HPV to skrót od angielskiej nazwy wirusa brodawczaka ludzkiego. Naukowcy odkryli już ponad 120 wariantów tego wirusa. Większość z nich jest na szczęście niegroźna. Niektóre szczepy powodują powstawanie brodawek, tzw. kłykcin kończystych (wyglądają jak kalafiorowate narośla). Są jednak i takie, które prowadzą do rozwoju raka szyjki macicy.

Jak możesz zarazić się wirusem HPV?

Wirus HPV przenosi się głównie drogą płciową. Grozi w zasadzie każdemu, kto uprawia lub uprawiał seks. Do zarażenia może dojść nie tylko podczas klasycznego stosunku, ale także pettingu czy seksu oralnego. Niestety, nawet jeśli jesteśmy w stałym związku i mamy pewność, że partner dochowuje nam wierności, także możemy się zarazić HPV. Wirusa mogliśmy "złapać" od dawnego partnera – infekcja może rozwinąć się nawet po wielu, wielu latach. Wyjątkowo rzadko, ale zdarza się, że HPV zarazimy się, korzystając z ręcznika lub bielizny nosiciela. Wirus HPV bywa też pozostałością z dzieciństwa – może się przenieść z matki podczas porodu.

Jakie są objawy zakażenia wirusem HPV?

W większości przypadków nie występują żadne symptomy, a zakażenie mija samoistnie. Jeśli organizm się z nim nie upora, na narządach płciowych i w ich okolicach mogą (ale nie muszą!) pojawić się brodawki. Co więcej, nawet jeśli infekcja prowadzi do rozwoju raka, to w początkowej fazie także nie wywołuje żadnych niepokojących sygnałów. I choćby dlatego trzeba się regularnie badać. Objawy zakażenia to np.

upławy,

bóle w dole brzucha,

ból podczas stosunku.

Uwaga! Jeśli wystąpiły u ciebie te lub inne symptomy, koniecznie idź do ginekologa.

Jak sprawdzić, czy jesteś zarażona?

Badaniem, które pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości, jest cytologia. Trzeba ją robić przynajmniej raz na 3 lata (najlepiej jednak co roku). Dzięki cytologii można stwierdzić zmiany w komórkach nabłonka szyjki macicy – zarówno te świadczące o już istniejącym nowotworze, jak i te, które dopiero wskazują na możliwość jego rozwoju. Dalsze postępowanie zależy od wyników cytologii. W razie potrzeby lekarz może cię skierować na badanie dodatkowe, np. kolposkopię, czyli oglądanie szyjki macicy pod specjalnym mikroskopem.

Wirus HPV - czy można go wyleczyć?

Na razie nie ma leku, który pozwoliłby pozbyć się wirusa HPV, można jednak skutecznie leczyć wywołane przez niego zmiany. By zmniejszyć ryzyko rozwoju nowotworu szyjki macicy, możesz także zaszczepić się przeciw wirusowi HPV. Taka forma ochrony zalecana jest zarówno w przypadku dziewcząt, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia (od 12 lat), jak i kobiet dojrzałych – aktywnych seksualnie. W wyborze odpowiedniej szczepionki pomoże ci ginekolog. Szczepionka nie jest refundowana. Trzy dawki (tyle potrzeba do zyskania odporności) kosztują w sumie ok. 1500 złotych.

Czy wirus HPV w ciąży może być groźny?

Zmiany wywołane przez wirusa HPV mogą utrudniać zajście w ciążę. Dzieje się tak wtedy, gdy w wyniku infekcji rozwinęły się duże (wymagające zoperowania) brodawki albo zaawansowany rak szyjki macicy. Naukowcy uważają, że u kobiet zakażonych wirusem HPV częściej dochodzi do tzw. poronień spontanicznych (na bardzo wczesnym etapie ciąży). Infekcja nie wpływa na rozwój i donoszenie dziecka, gdy ciąża jest już zaawansowana.

