Seks bez zabezpieczenia to najczęstsza przyczyna zarażeń wirusem HPV. Większość jego typów jest niegroźna, a infekcja nimi przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Ponieważ jednak konsekwencje zakażenia niektórymi odmianami mogą być poważne, bardzo istotna jest profilaktyka. Młode kobiety (najlepiej przed rozpoczęciem współżycia) powinny się poddać szczepieniu przeciw HPV (kosztuje ono ok. 450 zł). Możecie też sprawdzić, cy twój partner jest nosicielem wirusa. Jak to zrobić? Zróbcie test HPV!

Reklama

Na czym polega badanie na obecność wirusa HPV u mężczyzn?



Badanie w kierunku wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) u mężczyzn polega na przeprowadzeniu odpowiednich testów genetycznych na obecność wirusa. Badaniu poddaje się wymaz, który wcześniej lekarz (a czasem pacjent samodzielnie) pobiera specjalną szczoteczką z penisa. Nie ma innego sposobu na wykrycie choroby, dopóki (nie pojawią się widocznym okiem narośla w okolicach prącia (tzw. kłykciny kończyste). Ale ich obecność oznacza, że nieleczona choroba rozwija się od dobrych kilku lat. Dlatego, jeśli dopiero poznała pani swojego partnera lub lubi seks bez zobowiązań, radzę stosować prezerwatywy. W stałych związkach, wierność powinna gwarantować zdrowie obojga partnerów. Wirus HPV przenosi się bowiem głównie poprzez stosunek płciowy.

Czym grozi zarażenie wirusem HPV?

U mężczyzny oprócz kłykcin narządu płciowego, wirus może powodować raka prącia i odbytu. Niestety, kobiety są narażone na dodatkowe konsekwencje. Infekcja wirusem grozi im zachorowaniem w przyszłości na raka szyjki macicy lub kłykciny sromu. Ponadto nosicielka wirusa może zarazić swoje dziecko w czasie porodu.

Jakie jest ryzyko zarażenia wirusem HPV?

Ryzyko chorób zależy od typu wirusa (jest ich ponad 100, w tym kilkanaście onkogennych), którym dana osoba jest zakażona. Większość typów jest niegroźna, a infekcja nimi przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Ponieważ jednak konsekwencje zakażenia niektórymi odmianami mogą być poważne, bardzo istotna jest profilaktyka. Młode kobiety (najlepiej przed rozpoczęciem współżycia) powinny się poddać szczepieniu przeciw HPV (kosztuje ono ok. 450 zł).

Pamiętaj!

Wirus HPV można wykryć dzięki badaniom genetycznym wymazu z narządów płciowych.

Przed chorobami przenoszonymi drogą płciową może cię uchronić wierność i stosowanie prezerwatyw.

Czytaj także:

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o wirusie HPV

Jak działa szczepienie przeciw HPV?

7 faktów i mitów o wirusie HPV

Reklama

"Vita"