Na ogół pewne witaminy, kojarzymy z określonymi skutkami ich niedoboru, albo specyficznymi wskazaniami do ich stosowania. Niewątpliwie kwas foliowy do takich należy. Znamy go przede wszystkim z tego powodu, że jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju płodu w łonie matki. Jest on wówczas suplementowany w postaci preparatów tabletkowych.

Jednak witamina ta ma również wiele innych, cennych właściwości. W określonym wieku istnieją różne normy, co do jego dziennego zapotrzebowania. Znajdziecie je tutaj: Wszystko na temat kwasu foliowego

Co to jest kwas foliowy?

Kwas foliowy witamina roślinna, już której nazwa sugeruje nam, gdzie jej szukać. Z łaciny słowo „folium”, oznacza „liść”. Czyli do źródeł tej drogocennej witaminy, zaliczymy:

liściaste części warzyw (natka, sałata, kapusta, brukselka, szpinak)

brokuły i kalafior

warzywa strączkowe

awokado

cytrusy i kiwi

Istnieją także pewne produkty zwierzęce, które zawierają kwas foliowy. Są to przede wszystkim żółtka jaj, wątróbka wołowa i drobiowa. Warto wiedzieć, że substancja ta lepiej się wchłania w obecności witamin z grupy B i witaminy C.

Za co powinniśmy docenić kwas foliowy?

Oprócz znanego nam dobrze oddziaływania na rozwój układu nerwowego u dzieci, kwas foliowy jest witaminą, która ma szereg pozytywnych właściwości. Oto niektóre z nich:

wspomaga prawidłowy podział komórek i bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, a więc jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu dziedziczenia i rozwoju człowieka

aktywnie wpływa na krwiotworzenie, czyli zapobiega groźnej niedokrwistości megaloblastycznej z niedoboru kwasu foliowego

zapobiega wahaniom nastroju, wspomaga pamięć, koncentrację i odporność na stres

bierze udział w produkcji enzymów żołądkowych i wątrobowych, czyli wspomaga trawienie

poprawia funkcjonowanie jelit – niedobór może skutkować biegunką i zaburzeniami wchłaniania

prawdopodobnie zapobiega nowotworom macicy, żołądka i okrężnicy

Zatem kwas foliowy jest nam niezbędny. Uzupełniamy, go wtedy, gdy istnieje rzeczywiste wskazanie do jego przyjmowania, podobnie jak z reszta witamin i minerałów. Nie wolno zapomnieć o kilku stanach, w których bardzo istotne jest podawanie preparatów kwasu foliowego. Należą tu przede wszystkim:

