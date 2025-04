Główny objaw anoreksji to obsesyjna niechęć do jedzenia spowodowana panicznym lękiem przed utyciem. Chociaż w rzeczywistości dziewczyna jest szczupła i normalnie odczuwa głód, to prawie nic nie je. Widzi siebie bowiem jako osobę otyłą, gdyż tym zaburzeniu obraz własnej sylwetki jest zniekształcony. Kiedy należy uznać że z dzieckiem może dziać się coś niedobrego?

5 objawów anoreksji

1. Córka wprowadza nowy jadłospis

Oznajmia np., że rozstaje się z cukrem, nabiałem i białą mąką lub ciągle powtarza, że jest gruba, (choć jest szczupła). Albo np. nagle rezygnuje z jedzenia mięsa i przechodzi na wegetarianizm.



2. Dziwnie się zachowuje

Uświadamiasz sobie, że dziecko dawno nie jadło posiłku w twojej obecności (mówi np., że zjadło w szkole, albo zabiera jedzenie do swojego pokoju), przesadza z ćwiczeniami fizycznymi (np. godzinami biega czy trenuje na siłowni) lub polubiło raptem za duże ubrania (może ukrywać wystające kości). Znamienne dla anoreksji bywa także przyjmowanie środków przeczyszczających .



3. Zmienia swój stosunek do posiłków

Głównym tematem rozmów z nastolatką jest jedzenie, kalorie, zawartość tłuszczu w produktach i diety. Podczas posiłków córka kroi żywność na małe części lub skrupulatne odmierza sobie porcje jedzenia. Niepokojące jest także, gdy dziecko przygotowuje posiłki dla innych a samo ich nie je.



4. Ma kłopoty zdrowotne

Dziewczynka jest anemiczna, osowiała, zauważasz, że nie miesiączkuje.



5. Zgłębia temat anoreksji

Na portalach społecznościowych córka należy do grup pro-ana (zwolennicy anoreksji). Na zaburzenia odżywiania może też wskazywać częste oglądanie na komputerze zdjęć wychudzonych osób.

