Ankieta przeprowadzona w 4 krajach1 dowodzi, że Polki będące w ciąży lub planujące ciążę są znacznie lepiej przygotowane do tego okresu niż ich europejskie koleżanki. 80% Polek dopiero planujących macierzyństwo, przyjmuje kwas foliowy lub suplementy diety dla ciężarnych. Lekarze i dietetycy zalecają jednak, aby oprócz folianu obecnego w diecie, kobiety suplementowały kwas foliowy w dawce 400 mikrogramów dziennie – w okresie planowania i co najmniej w pierwszych trzech miesiącach ciąży.2,3,4

Rola kwasu foliowego

Celem przyjmowania kwasu foliowego przed ciążą oraz w pierwszym jej trymestrze jest ograniczenie powstawania wad układu nerwowego u płodu. Korzystne działanie kwasu foliowego, przyjmowanego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę (co najmniej 6 tygodni przed koncepcją) oraz przez pierwsze dwa trymestry ciąży, zostało wielokrotnie potwierdzone w badaniach klinicznych. 2,3

Tylko 60% kobiet będących po raz pierwszy matkami w Belgii i w Niemczech bierze suplementy z kwasem foliowym lub suplementy diety dla ciężarnych zgodnie z zaleceniem. We Francji spożywa je tylko 30% kobiet, będących po raz pierwszy matkami. Polki są najbardziej zdyscyplinowane – ich znaczna większość stosuje się do zaleceń.1

8 z 10 Polek, będących po raz pierwszy matkami, stosuje się do wskazówek dotyczących kwasu foliowego lub suplementów dla ciężarnych.

Dlaczego niektóre kobiety nie przyjmują kwasu foliowego?

Jednym z głównych powodów, dla których niektóre kobiety nie stosują się do oficjalnych wskazówek, jest przekonanie, że ich dotychczasowa dieta z łatwością pokryje wymogi odżywcze związane z ciążą. Jednakże bez suplementacji diety, spożycie folianów wynosi w Europie5 jedynie od 122 do 339 mikrogramów dziennie, co pokazuje jak trudno jest samą dietą pokryć zapotrzebowanie kobiety ciężarnej na foliany. Na przykład, pozyskanie z diety 400 mikrogramów folianów dziennie równa się zjedzeniu 13 pomarańczy (około 2 kg)!

Z ankiety wynika również, że Polki, które już mają dzieci, częściej biorą kwas foliowy podczas kolejnych ciąż niż kobiety będące matkami po raz pierwszy. Ponadto, korzystanie z suplementów diety dla ciężarnych częściej ma miejsce po potwierdzeniu ciąży. Istotne jest jednak, aby rozpocząć suplementację nawet 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę, by zapewnić dostateczny poziom folianu we krwi przed poczęciem.

Profesor Krzysztof Drews, ginekolog z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu mówi: „Wielu Europejkom najwyraźniej umykają kluczowe wiadomości na temat suplementacji kwasem foliowym. Cieszy jednak fakt, że Polki są dobrze poinformowane i wiele spośród nich go zażywa. To bardzo dobra wiadomość, bo zwykła dieta w większości przypadków nie pokrywa zapotrzebowania na foliany przed zajściem w ciążę i w jej trakcie. Kluczową rolę w przekazywaniu tej wiedzy wszystkim kobietom, a w szczególności tym, które planują ciążę po raz pierwszy, odgrywają ginekolodzy”.

Kwas foliowy jest substancją syntetyczną, która wymaga przekształcenia w organizmie. U niektórych kobiet może dochodzić do zaburzenia tego procesu. Rozwiązaniem jest spożywanie formy już przekształconej o nazwie Metafolin®(L-metylofolian wapnia). L-metylofolian wapnia jest formą naturalnie występującą we krwi.6

Źródło: Materiały prasowe Weber Shandwick

