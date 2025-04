Na skróty:

Reklama

Zgaga, czyli pieczenie w okolicy przełyku i mostka, jest objawem choroby refluksowej. Refluks polega na cofaniu się treści żołądkowej do przełyku. Zgaga bardzo często pojawia się po obfitym posiłku lub po wypiciu sporej ilości alkoholu. Zdarza się również, że zgagę wywołują konkretne produkty spożywcze. Dodatkowo mogą mieć z nią problemy również kobiety w ciąży, a także chorzy:

na wrzody żołądka,

po resekcji żołądka,

na zaburzenia psychonerwicowe,

na niestrawność,

długotrwale przyjmujący antybiotyki.

Domowe sposoby na zgagę i leki na zgagę dostępne w aptekach bez recepty są dobrym rozwiązaniem, gdy zgaga przytrafia nam się od czasu do czasu. Szybko złagodzą nieprzyjemne uczucie pieczenia i poprawią komfort chorego. Do lekarza należy się zgłosić przede wszystkim w przypadku, gdy zgaga jest stale towarzyszącym nam uczuciem. Zdarza się, że konieczne jest bowiem przyjmowanie silniejszych leków na zgagę, które dostępne są tylko na receptę.

W aptece znaleźć możemy wiele preparatów na zgagę. Można je podzielić na 3 główne grupy:

Leki zobojętniające zgagę - neutralizują kwas żołądkowy. Są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych środków na zgagę. Działają bardzo szybko, jednak po 2-3 tygodniach ich działanie jest coraz słabsze.

- neutralizują kwas żołądkowy. Są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych środków na zgagę. Działają bardzo szybko, jednak po 2-3 tygodniach ich działanie jest coraz słabsze. Inhibitory receptora histaminowego - silne leki, które mają za zadanie zmniejszenie ilości kwasu żołądkowego. Nie powinno się ich stosować dłużej niż 2 tygodnie.

- silne leki, które mają za zadanie zmniejszenie ilości kwasu żołądkowego. Nie powinno się ich stosować dłużej niż 2 tygodnie. Inhibitory pompy protonowej - najsilniejsze leki. Zmniejszają ilość wytwarzanego kwasu solnego. Działają nawet do 24 godzin, dzięki czemu mogą być stosowane raz dziennie.

Famotydyna

Leki zawierające famotydynę hamują wydzielanie kwasu solnego. Stosowane są głównie w przypadku wrzodów żołądka i dwunastnicy. Należy pamiętać, że preparaty zawierające ten składnik mogą obniżać działanie innych leków - zwłaszcza ketokonazolu. Famotydyna może również powodować liczne skutki uboczne. Do najpopularniejszych można zaliczyć bóle i zawroty głowy, biegunkę, nudności oraz wzdęcia. Czasem pojawić się może nawet żółtaczka.

Ranitydyna

Leki zawierające ranitydynę hamują wydzielanie kwasu żołądkowego zarówno w fazie spoczynkowej, jak i po posiłku. Oznacza to, że leki można stosować o każdej godzinie - zarówno w dzień, jak i w nocy. Ranitydyna może wywoływać skutki uboczne, jednak zwykle mniej uciążliwe niż np. famotydyna. Do najczęstszych skutków ubocznych zaliczyć można zawroty głowy, senność, problemy ze snem oraz biegunkę lub wymioty.

Pantoprazol

Hamuje działanie pompy protonowej w żołądku, przez co zmniejsza ilość wytwarzanego kwasu. Działa po około 2 godzinach od przyjęcia. Leki zawierające pantoprazol nie tylko zmniejszają nieprzyjemne pieczenie, ale także goją rany związane z uszkodzeniem dwunastnicy czy przełyku. Należy do grupy inhibitorów pompy protonowej.

Omeprazol

Leki zawierające omeprazol należą do grupy inhibitorów pompy protonowej, co oznacza, że działają dokładnie w ten sam sposób co pantoprazol. Omeprazol jeszcze szybciej wchłania się jednak do układu pokarmowego i pierwsze działanie można zaobserwować już po godzinie. Możliwe skutki uboczne ompeprazolu i pantoprazolu: zawroty głowy, nudności, biegunki, bóle brzucha i wzdęcia.

Zgaga jest dolegliwością, na którą skarży się wiele ciężarnych kobiet. Spowodowane jest to zwykle zmianami fizjologicznymi związanymi ze wzrostem progesteronu. Przyszłe mamy nie powinny przyjmować żadnych preparatów na zgagę bez konsultacji z lekarzem. Wyjątek stanowią leki zobojętniające kwas.

Zgaga w czasie ciąży nie jest przyjemnym uczuciem. Warto jednak zrezygnować z środków dostępnych w aptekach na rzecz naturalnych sposobów na pieczenie. Przydatny będzie m.in. napar z rumianku oraz napoje z odczynem zasadowym, np. z buraka, marchewki czy ogórków kiszonych.

Reklama

Więcej o chorobach żołądkowych:

Refluks u dzieci - jak przebiega?

Ból żołądka - co go wywołuje i jak się go pozbyć?

Ból brzucha po jedzeniu - zwykła niestrawność czy objaw choroby?