Ból żołądka to jedna z częstszych dolegliwości układu pokarmowego, na którą się skarżymy. Może mieć postać skurczów, być ostry lub tępy, narastać lub promieniować. Często sami wywołujemy ból żołądka popełniając błędy żywieniowe.

Ból żołądka powszechnie wiąże się z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Do najczęstszych przyczyn bólu żołądka zalicza się:

Używki i leki

Alkohol, palenie papierosów i leki (w tym dostępne bez recepty o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym) drażnią śluzówkę wyściełającą żołądek. Mogą przyczynia się to do powstawania wrzodów (zobacz objawy choroby wrzodowej). Używki lepiej całkowicie odstawić, a leki stosować z umiarem i zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub zawartymi w ulotce.

Za duże posiłki

Zjedzenie lub wypicie naraz porcji przekraczającej 1500 ml zmusza żołądek do rozciągania się. I choć w ekstremalnych sytuacjach potrafi on pomieścić nawet 3 litry, lepiej nie testować jego możliwości. Rozpychanie żołądka - poza tym, że jest niezdrowe - kończy się dla wielu osób nadwagą (zachwiany zostaje mechanizm odczuwanie sytości).

Nieodpowiednia temperatura dań

Regularne spożywanie zbyt gorących dań lub produktów nie do końca rozmrożonych (lub niewłaściwie rozmrożonych), zwiększa ryzyko wystąpienia choroby refluksowej oraz nieżytu żołądka.

Skład potrawy

Bardzo pikantne przyprawy powodują zwiększone wydzielanie soku żołądkowego, a jego nadmiar drażni śluzówkę. Również dania obfitujące w tłuszcz mogą wywoływać ból żołądka - są ciężkostrawne i długo zalegają, powodując nieprzyjemne uczucie przejedzenia.

Warto pamiętać, że ból żołądka może być też wywołany stresem i napięciem (zobacz, co pomaga na ból żołądka na tle nerwowym).

Ból żołądka i brzucha może też wiązać się z różnymi chorobami układu pokarmowego:

choroba wrzodowa - charakteryzuje się ściskającym bólem żołądka, zwykle pojawia się on kilka godzin po posiłku lub we śnie;

zatrucie pokarmowe - poza bólem żołądka mogą pojawić się też wymioty i biegunka;

refluks - charakteryzuje się - poza bólem brzucha - zgagą (najlepsze sposoby na zgagę), pieczeniem w przełyku, nudnościami i wymiotami (zobacz leki na refluks);

zapalenie trzustki - zwiastować je może ostry, promieniujący ból brzucha;

zapalenie żołądka - pojawić się dodatkowo mogą nudności i wymioty, brak apetytu;

rak żołądka - ból jest silny i narasta.

Żeby uniknąć dolegliwości trawiennych, zawsze sprawdzaj świeżość składników, doprawiaj posiłki ziołami (np.: majerankiem, koperkiem, kminkiem). Ogranicz złe tłuszcze w potrawach - usuwaj widoczny tłuszcz z mięs, a surówki i sałatki zamiast majonezem, doprawiaj oliwą z oliwek lub olejem lnianym.

Poza tym możesz kupić termometr kuchenny, który ułatwi ci jeść dania w optymalnej temperaturze - dla zup to ok. 75 st. C, dla drugiego dania ok. 63 st C, potrawy na zimno powinny być jedzone, gdy mają zdecydowanie poniżej 10 st. C.

Aby przyspieszyć regenerację śluzówki, możesz przez 3 kolejne dni popijać kisiel z siemienia lnianego:

czubatą łyżeczkę zmielonych ziaren zalej szklanką wrzątku, dobrze wymieszaj, gdy kisiel ostygnie, wypij go małymi łykami.

Jeśli nie chcesz przeciążać układu pokarmowego, jedz 4–5 razy dziennie, ale mniejsze porcje. Najlepiej, aby objętość każdej z nich nie przekraczała dwóch złożonych ze sobą pięści.

