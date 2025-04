Refluks a choroba refluksowa

Reklama

Refluksem nazywamy cofanie się pokarmu z żołądka do przełyku. Jest zjawiskiem często spotykanym i uważanym za normalne u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Refluks żołądkowo-przełykowy może prowadzić do choroby refluksowej (GERD, ang. gastroesophageal reflux disease). O GERD mówimy wtedy, gdy refluks powoduje dolegliwości i komplikacje, np. trwałe zmiany w błonie śluzowej przełyku.

Kiedy refluks u dziecka jest zjawiskiem fizjologicznym?

Nasz organizm dysponuje szeregiem zabezpieczeń przed przedostawaniem się pokarmów z żołądka z powrotem do przełyku. Są to między innymi mięsień - dolny zwieracz przełyku, otaczająca go przepona oraz ostry kąt, pod jakim przełyk łączy się z żołądkiem. Wymienione zabezpieczenia nazywane są barierą antyrefluksową. Jest ona u dzieci w pierwszych dwóch latach życia jeszcze nie w pełni wykształcona. Z tego powodu cofanie się pokarmu po posiłkach nie jest u nich niczym nieprawidłowym. Szacuje się, że objawy refluksu - ulewania i wymioty - występują codziennie u około połowy dzieci w pierwszych trzech miesiącach życia. Większość dzieci „wyrasta” z refluksu w pierwszym roku życia.

Polecamy: Jak powstaje refluks?

Gdy refluks staje się chorobą

U nielicznych dzieci refluks prowadzi do uszkodzenia przełyku. Objawy są na tyle dokuczliwe, że dziecko traci apetyt, a w rezultacie przestaje przybierać na wadze. Często dołączają się także inne objawy, pozornie niezwiązane z refluksem, jak np. przewlekły kaszel, astma, nawracające zapalenia oskrzeli, płuc, czy ucha środkowego. Rzadko cofanie się kwaśnej treści żołądkowej może powodować ubytki szkliwa zębów. W takich przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i wdrożenie leczenia.

Rozpoznanie GERD u dzieci

W przypadku niemowląt, u których głównymi objawami są ulewania i wymioty wystarcza z reguły obserwacja dziecka. Czasami jednak muszą być przeprowadzone specjalistyczne badania, które wzajemnie się uzupełniają. pH-metria to badanie pozwalające ocenić częstotliwość, intensywność i czas trwania refluksu w ciągu doby. Badanie endoskopowe, takie jak gastroskopia umożliwia stwierdzenie zapalenia przełyku. Z kolei badanie radiologiczne z podaniem papki barytowej jest pomocne w wykluczeniu wad przewodu pokarmowego, które mogłyby dawać objawy podobne do refluksu.

Czy i jak leczyć chorobę refluksową u dzieci?

Leczenie jest zależne m.in. od wieku dziecka. Gdy refluks dotyczy niemowlęcia, jest zazwyczaj skuteczne samo wprowadzenie zmian w sposobie karmienia dziecka. U dzieci starszych i gdy stwierdzona zostanie choroba refluksowa niezbędne może okazać się przyjmowanie leków. Zasady leczenia są podobne jak u osób dorosłych.

Reklama

Zobacz też: Jak leczyć chorobę refluksową u dzieci?