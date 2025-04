W ciągu całego życia aż do 69% z nas doświadcza nadwrażliwości zębów, a ponad 80% ma problem z próchnicą lub jej skutkami. Schorzenia te wiążą się często z bólem i dyskomfortem. Dwa nowe płyny do płukania jamy ustnej z linii LISTERINE® PROFESSIONAL pojawiają się jako rozwiązanie problemu nawet najbardziej wymagających pacjentów cierpiących z powodu nadwrażliwości oraz próchnicy. Nowe produkty LISTERINE® PROFESSIONAL: Sensitivity Therapy oraz Fluoride Plus są już dostępne w aptekach.

Nadwrażliwość zębów - częsty problem

Nadwrażliwość zębów jest bardzo powszechnym problemem. Charakterystyczny ból pojawiający się przy kontakcie z pokarmem o niskiej lub wysokiej temperaturze, słodkim smaku lub też wywołany przez mechaniczne podrażnienie (np. intensywne szczotkowanie zębów) jest dobrze znany ponad 2/3 populacji. Dolegliwość ta często wywiera również negatywny wpływ na nasze życie i higienę jamy ustnej, gdyż w celu uniknięcia bólu ponad połowa pacjentów zmienia sposób szczotkowania zębów, a 77% modyfikuje dietę. Zaobserwowano też, że u 85% badanych ból ten wywołuje rozdrażnienie. Spośród cierpiących na nadwrażliwość 42% odczuwa ból również podczas zabiegów stomatologicznych.

Nadwrażliwość – przyczyna

Naturalnym elementem budowy zęba są ukryte pod powierzchnią szkliwa lub dziąsła kanaliki prowadzące do wnętrza zęba. Mechanizmem odczuwania nadwrażliwości jest odsłonięcie tych kanalików zębinowych. Dochodzi do niego zazwyczaj przez odsunięcie się dziąsła lub naruszenie warstwy szkliwa. Odsłonięte kanaliki przewodzą bodźce fizyczne i chemiczne do wrażaliwej na ból miazgi. Efektem tego jest pojawiający się ból.

Nowy LISTERINE® Professional Sensitivity Therapy to płyn do płukania jamy ustnej oparty na unikalnej technologii odkładania kryształów szczawianu potasu, które głęboko blokują kanaliki zębinowe, zapewniając trwałą ochronę przed nadwrażliwością. Nowy płyn już po 6 płukaniach zamyka 92% kanalików zębowych, przynosząc ulgę nadwrażliwym zębom. Dla uzyskania trwałej ochrony płyn LISTERINE® Professional Sensitivity Therapy zaleca się stosować po użyciu dowolnej pasty do zębów z fluorem.

Nowy płyn LISTERINE® Professional Sensitivity Therapy zapewnia trwałą ochronę nadwrażliwym zębom:

Zapewnia trwałą ochronę i ulgę w bólu towarzyszącym nadwrażliwości zębów.

Posiada ponad 2 razy większą skuteczność w walce z nadwrażliwością w porównaniu z pastami do zębów.

Preparat można stosować zapobiegawczo lub jako środek wspomagający leczenie problemu nadwrażliwości zębów.

Stosowany po szczotkowaniu zapewnia trwałą ochronę nadwrażliwych zębów.

Sposób użycia: dla optymalnego działania, należy płukać jamę ustną dwa razy dziennie, 10 ml przez 60 sekund. Ochronny płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® PROFESSIONAL Sensitivity Therapy stosowany systematycznie chroni zęby, zapewniając zdrowie całej jamy ustnej.

Próchnica zębów jest jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze cywilizacyjnym. Ponad 80% polskiego społeczeństwa cierpi na nią lub jej powikłania. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że ten problem ich dotyczy, gdyż próchnica przez długi czas może rozwijać się w jamie ustnej bezobjawowo.

Mechanizm powstawania próchnicy

Próchnica zębów jest jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze cywilizacyjnym (ang. man-made diseases) – ponad 80% społeczeństwa polskiego jest dotkniętych tą patologią lub jej skutkami*.

Próchnica rozwinie się tylko wtedy, kiedy jednocześnie współdziałają wszystkie czynniki jej powstawania:

zęby są narażone na działanie węglowodanów ulegających fermentacji,

szkliwo jest osłabione,

narasta płytka nazębna.

Zintegrowana profilaktyka próchnicy z LISTERINE®

Nowy płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® PROFESSIONAL Fluoride Plus zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemu próchnicy dzięki trójfazowemu działaniu. Główne atuty produktu to:

Wyjątkowe działanie przeciwbakteryjne w celu redukcji płytki nazębnej. Unikalne połączenie składników przeciwbakteryjnych, które hamują wytwarzanie kwasów w płytce nazębnej. Skuteczne dostarczanie wysokich dawek fluorków w celu wzmocnienia szkliwa zębów.

Już po 5 dniach stosowania LISTERINE® PROFESSIONAL Fluoride Plus znacznie wzrasta wytrzymałość szkliwa zębów. Ponadto potwierdzono utrzymywanie się efektu wzmocnienia szkliwa przy stosowaniu tego płynu w dłuższej perspektywie - 20 dni.

LISTERINE® PROFESSIONAL Fluoride Plus zapewnia profilaktykę przeciwko próchnicy wykraczającą poza samo stosowanie fluoru, działając na aż 3 kluczowe elementy procesu powstawania próchnicy. Delikatna formuła produktu gwarantuje łagodny smak.

Produkt daje 24-godzinną ochronę przed próchnicą*.

Stosowanie płynu zapewnia 100% lepszą ochronę zębów**.

Dostarcza wysokie dawki fluorków, aby wzmocnić szkliwo zębów.

Doskonale usuwa bakterie w celu redukcji płytki nazębnej.

Hamuje wytwarzanie kwasów przez bakterie znajdujące się w płytce nazębnej.

Łagodny smak uprzyjemnia korzystanie z produktu.

Skuteczne uzupełnienie oczyszczania mechanicznego zapewniające ochronę przed próchnicą.

Płyn może być stosowany dwa razy dziennie (2 x 15 ml, płukać przez 60 sekund) lub zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza stomatologa.

Sposób użycia: dla optymalnego działania płukać jamę ustną dwa razy dziennie 15 ml przez 60 sekund. Ochronny płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® PROFESSIONAL Fluoride Plus stosowany systematycznie chroni zęby, zapewniając zdrowie całej jamy ustnej.

*Przy stosowaniu dwa razy dziennie.

**W porównaniu do samej pasty z fluorem, badania laboratoryjne.