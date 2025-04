fot. Fotolia

Reklama

Gwiazdy nie urodziły się ze wspaniałymi zębami



Gdy oglądamy naszych ulubionych aktorów i aktorki, mamy wrażenie, że są idealni, niemal perfekcyjni. Niestety, to tylko pozory. Wielu z nich, zanim zaczęło karierę w Hollywood, miało nierówne, mało estetycznie wyglądające zęby.

Dlaczego teraz olśniewają uśmiechem? To wszystko zasługa stomatologów. Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia sprzed lat takich gwiazd jak: Celine Dion, Tom Cruise czy Nicolas Cage.

Piękne, białe zęby odejmują lat, dlatego też celebryci niezwykle starannie o nie dbają, odwiedzając w tym celu regularnie gabinety stomatologiczne.

Nie ma celebryty, który nie wybielił sobie zębów



Metod wybielania zębów jest co najmniej kilkanaście. Niektóre są czasochłonne, jak np. stosowanie wybielających pasków do zębów. Taka terapia zazwyczaj trwa około dwóch tygodni.

Ale istnieją też szybsze sposoby, np. zabiegi z wykorzystaniem lampy Zoom 2. Zabieg trwa 45 minut i jest podzielony na trzy 15-minutowe sesje.

– Metoda ta przeznaczona jest dla osób, które mają mocne szkliwo. Wybielanie lampą polega na zabezpieczeniu dziąseł i nałożeniu na zęby specjalnego żelu wybielającego, który uaktywnia się pod wpływem światła o określonych parametrach – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach. – Efekt jest bardzo szybki, jednak nie u każdego jednakowy. Lampa nie nadaje zębom bieli, ale usuwa przebarwienia z głębi szkliwa i przywraca naturalny kolor, a tym, którzy chcą diametralnie zmienić kolor zębów, zaleca się licówki.

Doskonałym przykładem na to, jak szybko można zmienić wygląd swoich zębów, jest aktorka Lindsay Lohan. W 2011 roku zdjęcia jej żółtych zębów obiegły cały świat. Gwiazdka szybko się zreflektowała i już kilka dni po wpadce na czerwonym dywanie zaprezentowała swój śnieżnobiały uśmiech. Również uzębienie Nicolasa Cage’a przeszło jedną z największych metamorfoz. Kiedy zaczynał karierę, jego uśmiech był daleki od ideału. Aktor w końcu postanowił zadbać o zęby. Nosił aparat ortodontyczny i skorzystał z zabiegu wybielania.

Wzmacniaj szkliwo i pozbądź się kamienia nazębnego



Powierzchniowych osadów i przebarwień na zębach można się pozbyć za pomocą zabiegów higienizacji, czyli scalingu i piaskowania. Takie zabiegi zaleca się osobom, które piją dużo kawy, herbaty oraz palą papierosy. A gwiazd uzależnionych od kofeiny i nikotyny nie brakuje. Dlatego często decydują się na takie zabiegi w gabinetach.

– Dzięki temu unikamy przekształcenia nawarstwiających się osadów w kamień nazębny – tłumaczy stomatolog.

Zabiegi piaskowania i scalingu można wykonywać co pół roku. Natomiast aby zęby były mocne i odporne na próchnicę, należy je wzmacniać za pomocą fluoryzacji, czyli pokrycia szkliwa preparatem o wysokim stężeniu fluoru. Fluoryzację można powtarzać co pół roku.

Zobacz też:

" data-old-h="https://polki.pl/zdrowie/choroby,jak-wybielic-zeby-video,10410642,artykul.html">Jak wybielić zęby?

Diastema – seksowny uśmiech czy źródło kompleksów?



Diastema, czyli szpara między zębami, może być seksownym podkreśleniem urody i znakiem charakterystycznym.

Tak jest w przypadku Madonny, Vanessy Paradis, czy Seala. Oni nie zdecydowali się na jej zlikwidowanie, bowiem traktują ją jako coś, co ich wyróżnia. Jednak dla innych gwiazd diastema jest źródłem kompleksów. Szpary między górnymi jedynkami pozbył się np. polski aktor Tomasz Karolak.

Stosuje się do tego aparaty ortodontyczne lub licówki ceramiczne, które, dopasowane do naturalnych zębów, będą nie do odróżnienia.

Implanty są niezastąpione



Hollywoodzkie gwiazdy nie mogą pozwolić sobie na ubytki. I to nie tylko ze względu na estetykę, ale również dlatego, że brak nawet pojedynczych zębów trzonowych może mieć wpływ na całość uzębienia.

– Zęby sąsiadujące z ubytkiem mają tendencję do przesuwania się, a nawet zapadania w miejsce ubytku, co może prowadzić do wad zgryzu i zaburzenia estetyki uśmiechu – wyjaśnia stomatolog.

Najlepszym rozwiązaniem na uzupełnienie ubytków jest wstawienie tytanowych implantów zębów.

– Zastępują one utracony korzeń i stanowią podbudowę dla korony, czyli widocznej części zęba. Korony są ściśle dopasowywane do własnych zębów pacjenta, dzięki czemu nowe zęby są nie do odróżnienia od pozostałych – wyjaśnia dr Mariusz Duda.

Na wstawienie implantów zdecydował się lider zespołu Aerosmith – Steven Tyler, który przed koncertem w Paragwaju wybił sobie pod prysznicem dwa zęby. Koncertu, który odbył się w następnym dniu po wypadku, nie odwołano, a Tyler zaprezentował się swoim fanom na scenie z nowym uśmiechem i zębami odbudowanymi za pomocą koron, a później osadzonymi na implantach.

Zobacz też:

" data-old-h="https://polki.pl/zdrowie/choroby,implanty-zebow-kiedy-mozna-i-warto-je-wszczepiac-video,10410610,artykul.html">Implanty zębów – kiedy można i warto je wszczepiać?

Reklama



Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn