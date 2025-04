Spis treści:

W mediach pojawiły się informacje na temat możliwego niekorzystnego wpływu zakażenia koronawirusem na stan uzębienia. Ozdrowieńcy w Stanach Zjednoczonych zaczęli wymieniać się w internecie informacjami sugerującymi, że powikłaniem koronawirusa może być wypadanie zębów. Dotychczas nie powstały żadne dowody naukowe, które by to potwierdzały. Uszkodzenia czy wypadanie zębów, nie trafiło na listę możliwych powikłań COVID-19.

Do udowodnionych powikłań koronawirusa, należą obecnie m.in.:

Należy jednak dodać, że pośrednio koronawirus wpływa na stan zębów. Izolacja społeczna i utrudniony dostęp do specjalistów spowodował, że wiele osób zaniedbało zdrowie jamy ustnej, w rezultacie może być więcej przypadków próchnicy i innych problemów z zębami, które nie zostały odpowiednio wcześnie zdiagnozowane.

Chociaż nie ma dowodów na to, że ubytki uzębienia są potencjalnym powikłaniem koronawirusa, to jednak dowiedziono, że to jak dbamy o zęby, wpływa na rozprzestrzenianie się COVID-19.

Naukowcy z Uniwersytetu Rey Juan Carlos w Madrycie w badaniu z udziałem 302 osób z COVID-19 dowiedli, że nawyki związane z higieną jamy ustnej, mają znaczenie dla przenoszenia się koronawirusa między domownikami. Dowiedli nie tylko oczywistą rzecz, że wymienianie się szczoteczką lub kubkiem do płukania ust, zwiększa ryzyko zakażenia, ale zauważyli też, że wśród osób, które szczotkowały język, było mniejsze ryzyko transmisji wirusa na współmieszkańców.

Wynik ten można interpretować jako wskazujący, że język to główny narząd jamy ustnej będący rezerwuarem COVID-19, oraz że jego szczotkowanie ma znaczenie dla zmniejszenia wiremii u poszczególnych nosicieli – podsumowują naukowcy z Uniwersytetu Rey Juan Carlos w Madrycie na łamach BMC Oral Health .

Stan zębów ma wpływ na przebieg COVID-19, podobnie jak innych infekcji. Dzieje się tak, ponieważ bakterie w jamie ustnej, wnikające wraz z ubytkiem, coraz głębiej wędrują naczyniami krwionośnymi nawet w odległe rejony organizmu i tam mogą siać spustoszenie. Poza tym nieleczone stany zapalne w jamie ustnej wpływają na pogorszenie odporności organizmu.

Lekarze apelują, aby dbać o zęby przede wszystkim dla własnego zdrowia. Nieleczona próchnica i choroby przyzębia mogą być źródłem wielu poważnych problemów zdrowotnych: chorób zatok, stawów, nerek, a nawet uszkodzenia serca, zawału czy udaru. Choroby zębów zwiększają ryzyko pozornie niezwiązanych z nimi chorób, jak cukrzyca, nowotwory czy przewlekłe schorzenia układu oddechowego. To wszystko sprawia, że pacjent zakażony koronawirusem ze złym stanem uzębienia, jest narażony bardziej na ciężki przebieg choroby oraz na jej powikłania, niż osoby ze zdrowymi zębami.

Warto też pamiętać, że lekarz może nie dopuścić pacjenta do operacji, do czasu wyleczenia zębów. Zepsute uzębienie i rozwijające się w nim stany zapalne, zwiększają ryzyko komplikacji wynikających z każdego zabiegu chirurgicznego.

Jak temu zapobiegać? Podstawą jest oczywiście regularna kontrola u stomatologa, usuwanie osadu i kamienia oraz dokładna higiena jamy ustnej w domu, a także zdrowe odżywianie.

Czynniki przyczyniające się do chorób jamy ustnej to niezdrowa dieta bogata w cukier, palenie tytoniu i szkodliwe spożywanie alkoholu. Większości schorzeń jamy ustnej można w dużej mierze zapobiec i można je leczyć we wczesnym stadium – informuje Światowa Organizacja Zdrowia.

