Mam 37 lat. Moje zęby byłyby ładne, gdyby nie to, że ich końce są nierówne, jakby postrzępione. Koleżanka powiedziała mi,

że w takim wypadku robi się recounturing. Co to takiego? Jak wygląda ten zabieg, jakie są efekty? Ile kosztuje?

Stomatolog radzi:

Najpierw trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego jedynki tak wyglądają i – jeżeli to możliwe – usunąć ją. Powodem nieładnego wyglądu zębów może być tzw. zgryz urazowy związany z wadą zgryzu. W tym przypadku należy przeprowadzić leczenie ortodontyczne. Inną przyczyną „postrzępienia się” jedynek bywa zgrzytanie zębami. Wówczas należy rozważyć leczenie szyną relaksacyjną, możliwe są również formy psychoterapii, jeżeli zgrzytanie ma podłoże nerwicowe.

Recontouring to zmiana kształtu zęba, która ma na celu poprawę jego wyglądu. Czasami jest to zabieg tylko w obrębie szkliwa, polega na niewielkim zeszlifowaniu, oczywiście w granicach bezpieczeństwa. Uwaga! Niewłaściwie wykonany zabieg może prowadzić do nadwrażliwości zęba. Czasami, aby zmienić kształt zęba, trzeba wykonać tzw. odbudowę kompozytową. Ceny zbiegu w zależności od jego zakresu wahają się od 50 do 350 zł za ząb. Należy jednak podkreślić, że w przypadku wykonania kompozytowej odbudowy bez usunięcia wcześniejszej przyczyny nierówności zębów, zabieg ten będzie nietrwały. Dobudowana część kompozytowa będzie się odklejała. W niektórych przypadkach pofalowane brzegi sieczne jedynek u osoby dorosłej to pozostałość z okresu dzieciństwa. Jedynki po wyrżnięciu się mają „falbanki”, które z czasem się ścierają. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, wystarczy niewielkie wyrównanie powierzchni szkliwa, by ząb ładnie wyglądał.