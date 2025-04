Fot. Fotolia

Nie tylko zła higiena jamy ustnej, jedzenie cukierków oraz picie gazowanych i słodkich napojów powodują próchnicę – najczęstszą chorobę zębów wśród najmłodszych. Na jej rozwój wpływa też m.in. niedobór witaminy D w okresie ciąży i karmienie niemowlaka butelką. Stomatolodzy apelują, by próchnicy mleczaków nie bagatelizować, gdyż ma duży wpływ na uzębienie oraz zdrowie całego organizmu dziecka w przyszłości.

Myj dziecku zęby kiedy tylko się pojawią!

O zęby dziecka należy zacząć dbać jak najwcześniej. Kiedy tylko wyrżną się pierwsze mleczaki, zaopatrzmy naszą pociechę w szczoteczkę. Jej końcówka powinna być z miękkim włosiem, by maluch nie podrażnił sobie dziąseł, a mycie zębów nie stało się wówczas przykrym obowiązkiem. – "Bardzo ważny jest też wybór pasty. Nie kupujmy tych z dużą zawartością fluoru, bowiem dzieci nie mają wyuczonego odruchu wypluwania nadmiaru pasty, co może skończyć się zatruciem fluorem. Może się to objawiać m.in. nudnościami, bólem brzucha oraz zmęczeniem" – wylicza dr Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Regularnie odwiedzaj z dzieckiem dentystę

Choć mleczaki to zęby, które i tak wypadają, należy z nimi chodzić do dentysty. Nieleczona próchnica może rozprzestrzeniać się na inne zęby, powodować owrzodzenia dziąseł lub ich ropień, a nawet zniszczyć tkanki przyzębia. Ale lista schorzeń wywołanych infekcjami w jamie ustnej jest dłuższa. Znajdują się na niej m.in.:

choroby układu nerwowego i krążenia,

alergie,

zapalenie opon mózgowych i nerek.

Dlatego nawet z niewielkimi zmianami próchniczymi od razu powinniśmy się z dzieckiem do dentysty.

W przypadku małych ubytków stosuje się plomby. Mali pacjenci mogą sobie nawet wybrać ich kolor. Kolorowe wypełnienia odwracają uwagę dzieci od zabiegu i sprawiają, że chętniej myją zęby i tym samym dbają o higienę całej jamy ustnej.

Jak dochodzi do próchnicy?

Próchnica to przypadłość, która najczęściej dotyka dzieci i spowodowana jest nieprzestrzeganiem zasad higieny jamy ustnej. Wywołują ją bakterie należące do grupy Streptococcus mutants, które rozkładają resztki jedzenia zawierające cukier, powodując spadek pH w jamie ustnej do poziomu 5,5 i tym samym rozpuszczając szkliwo.

– "Próchnica to choroba zakaźna, której dzieci mogą nabawić się w bardzo prosty sposób również od swoich rodziców. Do zakażenia dochodzi, kiedy opiekunowie z niewyleczonym uzębieniem podają pociechom oblizaną przez siebie łyżeczkę lub smoczek" – wyjaśnia dr n. med. Mariusz Duda.

Próchnica atakuje przede wszystkim okolice szyjek zębów oraz powierzchnie żujące trzonowców. W bardzo szybkim tempie rozprzestrzenia się na inne mleczaki i proces ten trudno zahamować. Najpierw na zębie pojawia się biała, matowa plama, która potem ciemnieje, a odwapnione szkliwo załamuje się i powstaje ubytek. Ze względu na to że, zęby mleczne są zbudowane z cieńszej warstwy szkliwa niż stałe, na próchnicę bardziej są narażeni najmłodsi. Choroby tej można uniknąć, jeśli tylko dziecko będzie znajdować się pod stałą opieką stomatologa.

"Na pierwszą wizytę ze swoją pociechą należy wybrać się między 6. a 12. miesiącem życia. Dentysta szczegółowo objaśni, jak zadbać o zęby i dziąsła, na co zwrócić uwagę, a czego unikać, by zapobiec próchnicy. Regularne wizyty u specjalisty, które powinny się odbywać co 3-6 miesięcy, nie pozwolą przegapić początków choroby" – mówi dr Mariusz Duda.

Próchnica mleczaków ma ogromny wpływ na przyszłe uzębienie i rozwój szczęki dziecka. Dlatego bardzo ważne jest niedopuszczenie do jej powstania i zabranie malucha do dentysty, jak tylko pojawią się u niego pierwsze zęby mleczne. Stosowanie podstawowych zasad higieny jamy ustnej, regularne kontrole i profilaktyczne bezbolesne zabiegi stomatologiczne zwiększą szanse na ochronę mleczaków twojego dziecka przed chorobą, której skutki są bardzo groźne.

Zminimalizuj ryzyko wystąpienia próchnicy u dziecka:

nie podawaj dziecku napojów gazowanych o dużej zawartości cukru,

wyeliminuj z diety dziecka przekąski, które oblepiają zęby, takie jak chrupki, batony, czy cukierki z toffi,

jak najszybciej oducz dziecko picia z butelki i kubka z ustnikiem,

tuż po wyrżnięciu się pierwszych mleczaków zapisz dziecko na lakowanie, fluoryzację lub ozonoterapię.

Popularnym zabiegiem jest też lapisowanie, które polega na impregnacji zęba za pomocą azotanu srebra. Najpierw wcierany jest w mleczak roztwór azotanu srebra, a po kilku minutach strącalnik w postaci soli kuchennej. Wówczas wytwarza się białczan srebra o działaniu antybakteryjnym i przeciwpróchniczym. Ze względu na wytrącające się podczas lapisowania srebro, naturalnym następstwem zabiegu jest przebarwienie zęba na kolor czarny.

W sytuacji gdy próchnica atakuje miazgę zęba, najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest leczenie kanałowe lub usunięcie zęba. Jednak ekstrakcja mleczaków może doprowadzić do poważnych wad zgryzu w przyszłości. Np. wyrzynająca się pierwsza stała „piątka” może ustawić się w miejscu usuniętej mlecznej „czwórki”. Aby tego uniknąć, stomatolodzy zalecają wykonanie tzw. utrzymywacza przestrzeni, który zabezpiecza miejsce po utraconym zębie i utrzyma je dla stałego.

Źródło: Materiały prasowe Skymed.pl / Dudaclinic.pl

