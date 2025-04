fot. Fotolia

Maści na łuszczycę

Dość powszechną naturalną metodą leczenia łuszczycy jest zastosowanie maści salicylowej, którą można używać na całym ciele, wszędzie tam, gdzie znajdują się zmiany chorobowe w postaci łuszczącego się naskórka. W sposób naturalny maść ta znacznie zmniejsza złuszczanie się naskórka. Dodatkowo przy zastosowaniu terapii maścią salicylową można wymiennie zastosować smołę węglową, maść mocznikową, salicylowo-siarkową czy solankową z chlorkiem sodu. Wszystkie te środki służą do użytku zewnętrznego.

Zielona herbata, liście brzozy i zioła w walce z łuszczycą

Starym, sprawdzonym sposobem jest umieszczanie w miejscach chorobowych papki z zielonej herbaty.

Uzyskuje się ją poprzez zalanie wrzątkiem (kilka łyżek) liści zielonej herbaty i po jakimś czasie, kiedy wrzątek już ostygnie i liście uzyskają konsystencję papki – przecedzeniu jej i przykładaniu na miejsca łuszczącej się skóry. Taka papka powinna pozostać na skórze przynajmniej przez trzy godziny.

Ponoć korzystnym działaniem wykazują się liście brzozy, które świeżo zerwane suszy się i zmieszane ze słomą wrzuca się je do kąpieli, co podobno skutecznie wpływa na wygląd skóry i odmładza ją.

Innym skutecznym sposobem w leczeniu łuszczycy są kąpiele ziołowe z dodatkiem np. olejków eterycznych, płatków owsianych czy soli z Morza Martwego. Po zastosowaniu kąpieli, w celu zwiększenia nawilżenia skóry, można nasmarować skórę kremem nawilżająco-regenerującym. Poza tym nawilżenie możemy stosować przy wykorzystaniu olejków, np. olejku z wiesiołka.

Należy poza tym pamiętać, aby w trakcie leczenia łuszczycy oraz profilaktycznie nasze nerki i wątroba były w jak najlepszym stanie, ponieważ spełniają ważne funkcje filtracyjne i oczyszczające w organizmie. Zaleca się też zrezygnowanie z używek, unikanie stresów i stanów zapalnych. A jeśli chodzi o dietę, to należy ograniczyć spożywanie cukru, octu, mięsa wieprzowego, potraw smażonych. Najlepszą dietą będzie tu dieta alkalizująca, polegająca głównie na konsumowaniu owoców i warzyw, przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia pieczywa białego i ziemniaków.

