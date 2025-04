Łuszczyca jest chorobą skóry, której pierwsze objawy mogą pojawić się niemal w każdym wieku. Zmiany skórne mogą mieć różne nasilenie, od kilku niewielkich grudek, po zajęcie całego ciała, łącznie z włosami i paznokciami.

Wykwit pierwotny – pierwszy sygnał alarmowy

Podstawową zmianą, czyli wykwitem pierwotnym, jest czerwonobrunatna grudka. Zmiana ta jest wyraźnie oddzielona od otoczenia i początkowo zajmuje niewielki obszar. Przy łuszczycy o bardzo nasilonym charakterze zmiany mogą zlewać się ze sobą tworząc czerwone „złuszczające” się plamy, skąd choroba bierze swoją nazwę. Plamy te są wypukłe, wyniosłe ponad poziom skóry i w zaawansowanej postaci posiadają na swojej powierzchni tzw. srebrnoszare łuski. Po zdrapaniu tych srebrzystych łusek, można zobaczyć błyszcząca powierzchnię wykwitu. Jest to objaw świecy stearynowej. W miejscu usunięcia łuski może pojawić się kilka kropli krwi sączących się z plamy. Jest to objaw Auspitza.

Wczesne zmiany mają charakter drobnych, pojedynczych grudek zlokalizowanych na niewielkiej powierzchni. Nie podjęcie leczenia może powodować ich rozsiew i zlewanie się w duże łuski łuszczycowe. Łuski znajdują się na zmienionej chorobowo, zaczerwienionej skórze.

Zmiany powiększają się koliście tak, że na ich obrzeżach powstają łuski, a wewnątrz pozostaje obszar zaczerwienionej, zmienionej zapalnie skóry.

Gdzie szukać zmian w łuszczycy?

Lokalizacja zmian zależy od typu łuszczycy. W łuszczycy zwykłej wykwity pojawiają się w okolicy łokci, kolan i kości krzyżowej. Zmiany dość często pokrywają skórę owłosioną skórę głowy. Nie powodują jednak uszkodzenia włosów i łysienia. Łuszczyca skóry głowy czasami jest pierwszym objawem choroby. Może też być jedynym objawem choroby lub występować łącznie z innymi zmianami na ciele.

Miejscami szczególnie narażonymi na dodatkowe uszkodzenia są zewnętrzne narządy rodne i okolice odbytu. Blaszki łuszczycowe w tych miejscach często dają zmiany wysiękowe. Łuszczyca paznokci może współistnieć ze zmianami skórnymi lub być jedynym objawem choroby. Paznokcie są pobruzdowane, nierówne, pożółknięte i łamliwe.

Łuszczyca jest nieprzewidywalną chorobą. Czasami na skórze pojawia się jedna zmiana w niewidocznym miejscu, a niekiedy całe ciało jest pokryte plamami i łuskami.

Łuszczyca nieleczona może prowadzić do brzydkich przebarwień skóry. Im wcześniej zostanie podjęte odpowiednie leczenie tym szybciej zmiany znikną. Leczenie zapobiega też wystąpieniu łuszczycy stawowej, która może uszkodzić duże stawy i upośledzić poruszanie się. Ten rodzaj łuszczycy pojawia się u około 10% chorych ludzi.

