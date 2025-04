Czeka cię rozmowa o pracę albo inne ważne spotkanie. Chcesz się do niego jak najlepiej przygotować. Godzinami siedzisz nad dokumentami. Pijesz litry kawy. Nie masz czasu na urozmaicone jedzenie, więc sięgasz po mało zdrowe przekąski. Gdy przychodzi moment próby, zależy ci, by zachować stalowe nerwy i świetnie się prezentować. Nie jest to jednak proste, bo zaczynają ci dokuczać zawroty głowy, masz problemy z koncentracją, a w dodatku z niewiadomych powodów drży ci jedna powieka. Stres? Zapewne. Ale zarówno on sam, jak i towarzyszące mu efekty specjalne mogą być wynikiem niedoboru magnezu. Dorosła osoba potrzebuje w ciągu doby ok. 300–400 mg tego pierwiastka. Jego brak (oprócz wymienionych wcześniej objawów) może powodować nieprawidłową pracę:

► mięśni, np. występują skurcze łydek;

► układu krążenia – efektem jest arytmia serca, zwapnienie naczyń i podwyższone ryzyko zatorów;

► układu pokarmowego – stąd mdłości i biegunki;

► systemu nerwowego, np. zaburzenia snu, lęki, rozdrażnienie, skłonność do depresji.

Niedobór magnezu odbija się też na urodzie, powodując wypadanie włosów i łamanie się paznokci. Osłabieniu ulegają też zęby – atakuje je próchnica. By zahamować te zmiany, trzeba dostarczyć organizmowi magnez i postarać się ten pierwiastek zatrzymać.

