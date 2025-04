Powoli zbliża się zima. Niskie temperatury są w tym okresie nieuniknione, choć i tak pogoda nas pozytywnie zaskakuje. Jednak na zbliżające się mrozy warto wiedzieć w jaki sposób ochronić swoje gardło, by zapobiec bolesnym dolegliwościom.

Gardło to struktura anatomiczna wspólna dla układu oddechowego i pokarmowego. Jest połączone z nosem, przez co powietrze, które jest wdychane (prawidłowo przez nos) zostaje ogrzane i oczyszczone. Wówczas nasze gardło nie jet bombardowane zimnem, dużą ilością drobnoustrojów i zanieczyszczeń z powietrza.

Błona śluzowa gardła jest delikatna. Może ulegać uszkodzeniom mechanicznym np. na skutek spożywania twardych, gorących i pikantnych produktów spożywczych. Ponadto jest narażona na wysychanie, co ma głównie miejsce podczas przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach, ogrzewanych oraz u osób palących papierosy. Gdy błona śluzowa gardła jest sucha, wówczas nie trudno o infekcje. Podobnie jest także, gdy cierpimy z powodu alergii. Odczyn alergiczny ułatwia wówczas penetrację drobnoustrojów w głąb błony śluzowej, co sprzyja infekcjom.

Główne schorzenia gardła z jakimi mamy do czynienia to zapalenia migdałków, błony śluzowej gardła i anginy. O ich objawach i leczeniu już kiedyś obszernie pisaliśmy, zatem odsyłamy do treści następujących artykułów:

Profilaktyka zapaleń gardła

Do działań zapobiegających niechcianym infekcjom i bólom gardła zaliczamy kilka działań, które nic nas nie kosztują. Zaczynając od najprostszych, zwracamy uwagę na:

rzetelną higienę jamy ustnej (mycie zębów, płukanie płynami stomatologicznymi, stosowanie nici dentystycznej, rzucie gum odświeżających);

sposób oddychania: wdech przez nos, co ogrzewa i oczyszcza powietrze, zapobiegając uderzeniu fali zimnego powietrza podczas wdechu przez usta;

nawilżanie powietrza i wietrzenie pomieszczeń w których przebywamy, co zapobiegnie nadmiernemu wysychaniu śluzówek;

ograniczenie palenia tytoniu i spożywania napojów kofeinowych oraz alkoholowych; potraw słonych, ostrych, gorących, które nie tylko wysuszają błonę śluzową, ale i ją mogą uszkodzić;

leczenie objawów alergii, po to by utrudnić penetracje drobnoustrojów w głąb błon śluzowych;

spożywanie produktów spożywczych łagodnych w smaku, ciepłych lub letnich, pozostawiających „osłonkę” na błonach śluzowych, np. sałatki z oliwą, napary z siemienia lnianego, napoje mleczne, miód, stosowanie tłuszczowych smarowideł do chleba;

stymulowanie odporności, poprzez regularny wysiłek fizyczny, lekkostrawną i urozmaiconą dietę oraz odpoczynek i długi sen;

przyjmowanie produktów bogatych w witaminy A, E, C i D lub ich suplementacja.

Jeżeli dbamy o siebie i swoją odporność z pewnością nie groźne nam dolegliwości gardłowe. Gdy będziemy odczuwać pierwsze symptomy zapalenia gardła jak drapanie, pieczenie, czy lekki ból, możemy skorzystać z leków dostępnych w aptece bez recepty, np. tabletki do ssania, spraye do gardła oraz wzmacniać siły odpornościowe witaminą C i cynkiem. Gdy zaczynają doskwierać bóle gardła, podwyższa się temperatura, pojawia się kaszel i dreszcze warto, a nawet trzeba zasięgnąć porady lekarza.