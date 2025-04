Wnętrze gałki oka wyściełane jest specyficzną błoną – siatkówką. Występujące na niej receptory odbierają widziane przez ciebie kolory i światło. Potem kierują zebrane informacje do nerwu wzrokowego. Ten przesyła je do mózgu, gdzie powstaje obraz.

W jednym miejscu siatkówki skupiona jest wyjątkowo duża liczba wzrokowych receptorów. Tworzą one tzw. plamkę żółtą (albo ślepą). Odpowiada ona nie tylko za widzenie barw i światła, ale przede wszystkim za ostrość centralnej części obrazu.

Reklama

Objawów nie sposób przeoczyć

Dopóki plamka żółta jest w dobrej kondycji, dopóty nie ma problemu. Niestety, z wiekiem słabnie zdolność regeneracji oka i plamka może ulec zwyrodnieniu. To długotrwały proces. Potrafi się toczyć bezobjawowo np. przez 10 lat. Gdy jednak uszkodzenia stają się większe, możesz:

- widzieć zniekształcenia (zwłaszcza w centralnej części obrazu), np. gdy patrzysz na czyjąś twarz, wydaje ci się, że ktoś ma krzywy, jakby pofalowany nos albo w ogóle rozmyte rysy;

- mieć problem z czytaniem – litery będą się zacierać, linijki tekstu wykrzywiać;

- źle identyfikować kolory, a w niektórych miejscach widzieć szare lub czarne plamy.

Z czasem ostrość obrazu będzie się coraz bardziej zacierać, a ubytki w widzeniu obejmować większą powierzchnię. Nie dopuść do tego!



Nie odkładaj wizyty u okulisty na później

Już przy pierwszych kłopotach ze wzrokiem idź do lekarza. Ale nawet jeśli widzisz poprawnie, po 50. roku życia chodź co roku na kontrolne badanie dna oka. Wczesne wykrycie AMD (skrót od angielskiej nazwy zwyrodnienia plamki żółtej) pozwala zahamować chorobę. W tym celu lekarz zaleci ci stosowanie suplementów wspomagających regenerację siatkówki i krople do oczu. W zaawansowanych przypadkach konieczne mogą być np. zabiegi fototerapii dynamicznej (z użyciem leków i naświetleń specjalnym laserem) czy iniekcje (lek wstrzykuje się bezpośrednio do oka).