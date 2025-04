Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem zwiększa się wraz z wiekiem. Według badań osoby od 20. do 39. roku życia mają 22% szans na pojawienie się symptomów COVID-19 (poniżej 20. roku życia szanse wynoszą 18%, zaś powyżej 80 lat – prawie 67%).

Młodzi ludzie, częściej niż starsi pacjenci, doświadczają nietypowych objawów koronawirusa, zwłaszcza:

Według specjalistów z Brescia we Włoszech dysfunkcja węchu i smaku jest bardziej rozpowszechniona u osób poddanych kwarantannie domowej. Częściej brak węchu i smaku występuje też u młodych kobiet niż mężczyzn.

Młodzi pacjenci z COVID-19 skarżą się również częściej na silne bóle głowy o charakterze pulsującym, zwykle po jednej stronie. Towarzyszyć im może światłowstręt, nudności i zmęczenie. Nierzadko bóle głowy są bardzo silne, wręcz obezwładniające, mogą być również oporne na działanie leków przeciwbólowych.

Nie ma pewności, co jest przyczyną bólu głowy z powodu koronawirusa u młodych pacjentów. Naukowcy jednak sugerują, że dolegliwość jest spowodowana bezpośrednim zajęciem nerwu trójdzielnego przez wirusa w jamie nosowo-gardłowej, co prowadzi do aktywacji układu trójdzielno-naczyniowego, a w rezultacie zmian nerwowo-naczyniowych (podobnie jak w migrenie).

Więcej o tym objawie: Ból głowy a koronawirus – kiedy świadczy o COVID-19?

Dorośli poniżej 40. roku życia w porównaniu ze starszymi pacjentami rzadziej doświadczają wysokiej gorączki oraz innych typowych objawów koronawirusa (więcej: koronawirus bez gorączki). W tej grupie wiekowej temperatura ciała podczas infekcji może tylko nieznacznie wzrosnąć. Również kaszel jest mniej nasilony niż u osób z grup ryzyka zagrożonych cięższym przebiegiem COVID-19.

Niektóre objawy zakażenia koronawirusem u młodych osób mogą utrzymywać się długo po infekcji – wynika z raportu opublikowanego 24 lipca przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Eksperci oszacowali, że jedna czwarta pacjentów w wieku 18-34 lata po kilku tygodniach od zarażenia się koronawirusem nie powróciła do pełni zdrowia. Jednym z takich długo utrzymujących się objawów jest utrata smaku i/lub węchu, którą może odczuwać młoda osoba nawet pół roku po potwierdzonym zakażeniu koronawirusem. Czytaj też: U kogo objawy koronawirusa utrzymują się najdłużej?

Należy pamiętać, że dorosłe młode osoby mogą poważnie zachorować z powodu koronawirusa i ich stan może być również ciężki, chociaż to ryzyko jest znacznie mniejsze niż u osób starszych z chorobami współistniejącymi.

Naukowcy kierowani przez dr Sally Adams z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco odkryli, że spośród różnych czynników ryzyka, to palenie papierosów wiązało się z największym zagrożeniem ciężkim przebiegiem COVID-19 u młodych dorosłych.

Palenie niekorzystnie wpływa na układ oddechowy, a w związku z tym możliwości organizmu poradzenia sobie z koronawirusem są ograniczone. Palenie papierosów porównywano z czynnikami takimi jak np. astma, cukrzyca, choroby serca i otyłość.

Lekarze podkreślają, że osoby zdrowe poniżej 40. roku życia nie są całkowicie odporne na wirusa SARS CoV-2 i w czasie objawów powinny zostać w domu (więcej: Leczenie koronawirusa w domu).

Jednym z powodów, dla którego objawy infekcji spowodowanej SARS CoV-2 mogą znacznie się pogorszyć, jest zjawisko nadreaktywności układu odpornościowego, określane jako „burza cytokin”. Organizm reaguje przesadnie na patogen, powodując szereg niepożądanych procesów, prowadzących do uszkodzenia narządów.

Każdy może się zarazić. A postęp choroby jest nieprzewidywalny. Przypomina to reakcję łańcuchową, w której organizm przesadnie reaguje na wirusa. Zapalenie płuc może stać się znacznie cięższe i przenieść się do innych narządów. Podczas gdy u osób starszych z chorobami współistniejącymi dochodzi do osłabienia mechanizmów obronnych, u zdrowych młodych ludzi może wystąpić nadmierna reakcja i nie wiadomo, jak to się dalej rozwinie

Objawy zakażenia koronawirusem, które świadczą o ciężkim przebiegu COVID-19, są takie same u młodych osób jak u starszych pacjentów. To głównie: duszność, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej. Oznaczają zapalenie płuc, które wymaga pobytu w szpitalu. Dlatego w przypadku wystąpienia alarmujących symptomów, należy wezwać karetkę pogotowia. Więcej: Koronawirus – co robić, gdy wystąpią objawy zakażenia?

Trzeba też zaznaczyć, że objawy koronawirusa w każdej grupie wiekowej nie są na tyle typowe, aby mieć pewność, że gdy się pojawią, mamy do czynienia z COVID-19. Gorączka, kaszel i złe samopoczucie – główne objawy koronawirusa – występują również przy innych infekcjach dróg oddechowych. Jedynym skutecznym sposobem rozpoznania zakażenia koronawirusem jest wykonanie wymazowego testu PCR wykrywającego obecność materiału genetycznego wirusa. Mimo to niektóre symptomy mogą wzbudzić podejrzenie zakażenia koronawirusem w poszczególnych grupach wiekowych.