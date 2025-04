Spis treści:

Tak, można żyć z jedną nerką. Usunięcie nerki zmniejsza o połowę liczbę tkanek nerkowych, mimo wszystko jedna nerka wystarcza nam w zupełności do prawidłowego funkcjonowania. Gdy tracimy jedną nerkę, druga nerka przejmuje 50% funkcji brakującego narządu. Jedna nerka wystarczy więc do przefiltrowania krwi na tyle sprawnie, żeby organizm normalnie pracował. Życie z jedną nerką jest możliwe niezależnie od tego, czy dana osoba urodziła się bez nerki czy oddała narząd do przeszczepienia.

Przewidywana długość życia z jedną nerką nie jest krótsza niż z dwiema nerkami. Dawcy nerek żyją średnio nawet dłużej niż inni ludzie, a wszystko dlatego, że są to osoby dokładnie przebadane i zdrowe – przebywanie pod stałą opieką lekarską nie jest bez znaczenia. Ważne jest jednak, aby stosować się zaleceń lekarskich.

Większość osób z jedną nerką jest w stanie prowadzić normalne zdrowe życie, jak przed operacją. Oczywiście należy się liczyć z tym, że będzie trzeba regularnie poddawać się badaniom, szczególnie ocenie pracy nerek.

Z ograniczeniami wiąże się przede wszystkim okres rekonwalescencji po operacji, który trwa kilka tygodni. Trzeba przez pewien czas unikać wysiłku i wracać do pełnej aktywności stopniowo.

Warto wspomnieć, że odradzanie są sporty kontaktowe, które mogą prowadzić do urazów nerki, np. boks, piłka nożna, sztuki walki. Unikając ryzykownych sytuacji można zapobiec uszkodzeniu jedynej nerki.

Zalecenia dla osób żyjących z jedną nerką to przede wszystkim stosowanie się do zasad zdrowego stylu życia. Celem jest minimalizowanie ryzyka otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia. Choroby te sprzyjają rozwojowi niewydolności pozostałej nerki.

Główne zalecenia to:

zdrowa dieta,

właściwe nawadnianie organizmu,

regularna aktywność fizyczna,

dbanie o prawidłowe ciśnienie i stężenie cukru we krwi - badania kontrolne,

regularne wizyty u lekarza,

zapobieganie urazom brzucha,

unikanie leków, które mogą być szkodliwe dla nerek.

Ryzyko zachorowania na niewydolność nerek u osób z jedną nerką jest nieco wyższe niż u osób z dwiema nerkami, jednak nadal jest ono niskie. Nie można wykluczyć, że dawca kiedyś zachoruje (np. na kłębuszkowe zapalenie nerek lub ogólnoustrojową chorobę, która spowoduje niewydolność).

U 25%–35% dawców obserwuje się niewielki białkomocz, który w miarę upływu czasu nie nasila się. Niewielki procent pacjentów odczuwa też utrzymujący się dłużej ból związany z operacją pobrania nerki. Czas rekonwalescencji po zabiegu trwa kilka tygodni.

Nic nie wskazuje na to, aby bycie dawcą miało się wiązać z powstawaniem innych chorób. U osób po 50. roku życia, spożywających nadmierne ilości soli, może dojść do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest ograniczenie soli.

Dawczyni nerki ma szansę zajść w ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Nic nie wskazuje na to, aby usunięcie nerki wpływało negatywnie na płodność oraz zdrowie ciężarnej kobiety i płodu. Chociaż istnieje nieco wyższe ryzyko nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego.

Ponad 90% dawców wierzy, że ich zdrowie nie uległo żadnym zmianom, a 96% zostałaby dawcami jeszcze raz, gdyby tylko mogli. U ponad 50% dawców dochodzi do poprawy samopoczucia, wzrostu samooceny, poczucia większej wartości. Poprawie ulegają także relacje pomiędzy członkami rodziny.

Osobie, która oddała nerkę, przysługuje tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu” i uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poza kolejnością. Odznakę tę wraz z legitymacją uroczyście wręcza sam Minister Zdrowia lub osoba przez niego upoważniona. Dawcom nerek przysługuje również regularna kontrola w Poradni Nefrologicznej.

Posiadanie jednej nerki nie jest przeciwwskazaniem do pracy, jeżeli pozostała nerka funkcjonuje prawidłowo, dlatego z tego powodu nie jest wydawane orzeczenie o niepełnosprawności.

