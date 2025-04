Większość z nas na pewno słyszała o marihuanie (THC). Niewielu jednak wie, z czego powstaje, do jakiego pożywienia dodają ją przemytnicy oraz jak bardzo może wyniszczyć nasz organizm.

Uważaj na zapiekanki i czekoladę z marihuaną



Marihuana to nic innego, jak wysuszone kwiatostany roślin konopi. Osoby uzależnione przyjmują ją na dwa sposoby – paląc lub jedząc. Najczęściej korzystają z pierwszej metody, dodając niekiedy do suszu tytoń. Narkotyk może być również przyjmowany m.in. w postaci tabletek, ciastek, czekolady, zapiekanek lub nalewki. Forma nie ma znaczenia, bowiem działanie marihuany na organizm jest w każdym wypadku podobne.

Jak działa? To zależy



Działanie konopi może być różne i zależy przede wszystkim od ich rodzaju oraz od indywidualnych predyspozycji osoby, która je przyjmuje. Dowodem na to może być różnorodność wypowiedzi zwolenników tego narkotyku. Jedni mówią, że pozwala on zrelaksować się i poczuć przyjemne odprężenie. Sprawia również, że człowiek staje się odważniejszy i bardziej rozmowny. Inni opisują zupełnie odmienne reakcje organizmu na marihuanę. Mówią o letargu, bierności i wycofaniu.

Niekiedy zdarza się również, że po spaleniu niektórych gatunków konopi, możemy poczuć przenikanie się wrażeń zmysłowych. Wówczas nawet dźwięk może przybrać jakiś kształt i kolor, a nawet zyskać zapach. To zjawisko to synestezja.

Skutki uboczne



O skutkach ubocznych przyjmowania marihuany nie mówi się już tak wiele, choć mogą być one groźne dla ludzkiego organizmu. Narkotyk może bowiem powodować raka dróg oddechowych oraz pokarmowych i negatywnie wpływać na pamięć. Jeśli marihuanę zażywa kobieta w ciąży, naraża swoje dziecko na wiele niebezpieczeństw. Może mieć ono problemy z nauką i koncentracją. Powszechna jest opinia, że marihuana jest mniej szkodliwa niż inne narkotyki, a nawet niektóre używki (m.in. tytoń i alkohol). Informacje te potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia.

Konopie mają negatywny wpływ również na osoby niepełnoletnie. Wykazały to badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Nadużywania Narkotyków. Okazało się, że młodzież, która paliła marihuanę przed siedemnastym rokiem życia, jest prawie 4 razy bardziej narażona na popełnienie samobójstwa niż osoby, które stały się zwolennikami tego narkotyku w późniejszym wieku.

Przeglądając specjalistyczne książki i prace naukowe możemy się natknąć na informacje o zwiększonym ryzyku udziału w wypadkach samochodowych po spożyciu marihuany. Narkotyk utrudnia bowiem podejmowanie decyzji i obniża koncentrację.

Istnieje wiele organizacji, które próbują walczyć z narkomanią, jednak jak pokazują statystyki, ilość osób, jaka spożywa marihuanę, wcale nie spada. Dzieje się natomiast coś znacznie gorszego – obniża się próg wieku osób, które eksperymentują z narkotykami. Duży wpływ na tę sytuację ma przystępna cena towaru oraz moda, która często zmienia życie wielu osób w niekończący się koszmar.

