COVID-19 objawia się przeważnie tak jak choroby wirusowe układu oddechowego: gorączką, kaszlem, bólami mięśniowymi i osłabieniem. Dodatkowo często (nawet u 80-90% pacjentów) występują utrata smaku i/lub brak węchu.

Wiadomo, że koronawirus atakuje nie tylko układ oddechowy, ale w niektórych przypadkach również drogi pokarmowe. Ważnymi objawami są zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka.

Wymioty są jednym z możliwych objawów zakażenia koronawirusem. W zależności od źródeł występują u 7-15% osób z COVID-19. Na przykład w wieloośrodkowym badaniu obejmującym 318 pacjentów hospitalizowanych z potwierdzonym COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, nudności i wymioty wystąpiły odpowiednio u 26,4% i 15,4% pacjentów.

Trzeba też dodać, że wiele dostępnych badań obejmuje pacjentów przebywających w szpitalu, z wykluczeniem osób z łagodniejszymi objawami, co oznacza, że ​​dane dotyczące rzeczywistej częstości występowania wymiotów i mdłości przy zakażeniu koronawirusem mogą być niedoszacowane.

Wymioty mogą pojawiać się zarówno jako wczesny objaw zakażenia koronawirusem, a także po kilku dniach od pierwszych symptomów. Naukowcy pod kierunkiem Josepha R. Larsena, odkryli najbardziej prawdopodobną kolejność objawów koronawirusa, z której wynika, że wymioty i inne objawy ze strony układu pokarmowego, występują przeważnie później niż gorączka i kaszel.

Naukowcy z King's College London po analizie danych z aplikacji COVID Symptom Study, zauważyli z kolei, że nasilenie objawów żołądkowo-jelitowych podczas zakażenia koronawirusem może sugerować, że przebieg choroby będzie cięższy. Szczególnie jeśli biegunka i wymioty pojawiają się na samym początku zakażenia.

Jest kilka możliwych przyczyn występowania w trakcie COVID-19 wymiotów i nudności.

Koronawirus atakuje organizm za pośrednictwem receptorów ACE2 (enzymu konwertującego angiotensynę 2), które licznie znajdują się w drogach oddechowych i układzie pokarmowym. Tymi wrotami wirus dostaje się do organizmu, dlatego silniej zaatakowany może być żołądek, co powoduje wymioty, mdłości, bóle brzucha czy nudności. Naukowcy zauważali, że receptory enzymu ACE2 występują nawet 100 razy częściej w przewodzie pokarmowym niż w drogach oddechowych.

Część ekspertów sugeruje, że do wymiotów dochodzi w wyniku reakcji łańcuchowych czynników zapalnych w organizmie wywołanych atakiem koronawirusa, które powodują uszkodzenia układu pokarmowego.

Niemałe znaczenie mogą mieć także lęk i stres wywołane ogólnoświatowym napięciem z powodu pandemii COVID-19, co także u niektórych zakażonych osób będzie powodować dolegliwości żołądkowe.

Nie jest do końca jasne, czy wymioty przy koronawirusie pojawiają się częściej u dzieci niż u dorosłych. Istnieją takie doniesienia. Część z nich wskazuje nawet, że COVID-19 u wielu dzieci objawia się jedynie poprzez dolegliwości żołądkowe. Różne źródła wskazują jednak, że objaw w postaci wymiotów przy koronawirusie pojawia się z częstotliwością od 6,5% do 66,7% u zakażonych dzieci.

Z wymiotami przy zakażeniu koronawirusem, należy postępować tak jak przy innych infekcjach wirusowych. Podstawową rzeczą jest nawadnianie organizmu w celu ochrony przed odwodnieniem.

Płyny należy spożywać w małych ilościach, ale często. Odwodnienie spowodowane wymiotami zagraża szczególnie małym dzieciom i osobom starszym, dlatego w przypadku tych grup należy nadzorować uzupełnianie płynów.

Objawami odwodnienia spowodowanego wymiotami podczas COVID-19 (ale też z innych przyczyn) będą:

W przypadku podejrzenia odwodnienia i trwających wymiotów konieczna jest pomoc medyczna. Należy udać się do lekarza. Niezbędne może się okazać podawanie płynów dożylnie w kroplówce i pobyt w szpitalu.

Naukowcy apelują także, aby wymioty traktować poważnie jako możliwy objaw zakażenia koronawirusem, jeśli osoba chora mogła mieć kontakt z COVID-19, nawet gdy nie występuje gorączka i kaszel. Takie osoby powinny mieć wykonane teksty w kierunku koronawirusa.