Maść Niedźwiedzia™ została wyprodukowana z naturalnych surowców i cennych ekstraktów ziołowych. Tradycyjna receptura, wzbogacona o składniki aktywne, zapewnia naturalne działania oraz intensywne rozgrzanie, pozostawiając przyjemne uczucie ulgi, odprężenia i relaksu.

Lecznicza formuła Maść Niedźwiedzia™ to między innymi: kamfora, mięta pieprzowa, kozłek lekarski, eukaliptus, korzeń żeńszenia, latorośl winna, kwiat rumianku, melisa, krwawnik pospolity, jemioła pospolita, koper włoski, chmiel zwyczajny, olej z golterii rozesłanej.

Maść Niedźwiedzia™ dzięki swoje kremowej formie tworzy na skórze pielęgnacyjno-ochronną warstwę, zapewniając długotrwałe działanie. Inspirowana siłą natury. Zawiera ekstrakty ziołowe pochodzące z kontrolowanych biologicznie upraw.

Przebadana dermatologicznie. Nie zawiera parabenów ani substancji pochodzenia zwierzęcego.

Stosować do rozgrzania i masażu okolic stawów i mięśni oraz pleców po nadmiernym wysiłku fizycznym. Szczególne polecana dla osób uprawiających sport i osób starszych.

Maść Niedźwiedzia™ to produkt polski, dostępny bez recepty w aptekach na terenie całego kraju.

