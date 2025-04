Ponad 34% badanych Polaków przyznało, że ból mięśni, kości i stawów znacząco pogarsza komfort ich życia, a ponad 17% wie, że może on być objawem poważnej choroby, mimo to tylko 10% zgłasza się z tym problemem do lekarza. W pozostałych przypadkach Polacy leczą ból domowymi sposobami lub preparatami bez recepty (26%) bądź ignorują dolegliwości, wychodząc z załażenia, że same miną (prawie 17%).

Badanie wskazuje również, że zaledwie co piąty Polak stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała i nie obciążać nadmiernie kręgosłupa czy stawów. Natomiast połowa badanych przyznaje się do dźwigania ciężkich przedmiotów i niemal tyle samo osób nosi torbę, zakupy czy inne pakunki w jednej ręce lub na jednym ramieniu. Ponad 40 proc. kobiet zakłada nieodpowiednie obuwie. Blisko 23 proc. ankietowanych prowadzi siedzący tryb życia, a aż 45 proc. młodzieży w wieku od 18 do 24 lat korzystając z komputera zapomina o regularnych przerwach.

– Gdy nie zadbamy o prawidłową postawę ciała, higienę pracy, unikanie obciążeń czy urazów w młodych latach, na pewno odczujemy negatywne skutki takiego postępowania w dojrzałym wieku – ostrzega dr Rafał Mikusek, ortopeda traumatolog ze Szpitala Centrum ENEL-MED.

Przyczyną znacznych obciążeń układu ruchu jest także otyłość. Stanowi ona szczególne zagrożenie dla kręgosłupa, jak również stawów kolanowych i biodrowych. Jak wynika z badania, mniej niż połowa Polaków utrzymuje wagę na prawidłowym poziomie, a zaledwie co piąty z nas dba o regularną aktywność fizyczną (minimum 30 minut cztery razy w tygodniu) i tylko co trzeci deklaruje, że zdrowo się odżywia. Tymczasem zbilansowana dieta, bogata w witaminy A, C, E, a także w selen i kwasy tłuszczowe omega-3, pomaga nie tylko zachować odpowiednią masę ciała, lecz także pozytywnie wpływa na stan kości i stawów.

Wyniki badań są bardzo niepokojące, gdyż lekceważenie przypadłości narządu ruchu może nieść negatywne konsekwencje dla osób w różnym wieku.

– Na choroby kręgosłupa skarżą się coraz młodsi pacjenci, choroby reumatyczne przestały być problemem tylko osób starszych. Na artrozę, która powstaje m.in. w następstwie urazów, zmian zapalnych czy przeciążeniowych, cierpi coraz więcej dwudziestolatków, a jest to poważna choroba zwyrodnieniowa stawów, uznawana przez WHO za schorzenie cywilizacyjne – komentuje dr Rafał Mikusek. Jego zdaniem, chroniczny, silny lub nagły ból połączony z utratą sprawności ruchowej, szczególnie z towarzyszącą gorączką, utratą masy ciała, zasinieniem czy obrzękiem powinien być przesłanką do jak najszybszej wizyty u specjalisty ortopedy lub reumatologa. I dodaje: – Warto mieć świadomość, że nawet niewinne z pozoru symptomy, takie jak obrzęki stawu lub kilku stawów, sztywność czy trwające kilka tygodni objawy bólowe mogą być oznaką poważnego, uciążliwego schorzenia, np. choroby zwyrodnieniowej stawów czy reumatoidalnego zapalenia stawów.

O czym należy pamiętać, aby jak najdłużej utrzymać sprawny układ ruchu?

1. Pilnuj prawidłowej postawy ciała.

2. Zachowuj odpowiednią higienę pracy – rób przerwy pracując przy komputerze.

3. Staraj się nie dźwigać ciężkich przedmiotów, a ciężar rozkładać symetrycznie na obie strony ciała.

4. Noś wygodne, odpowiednio dopasowane obuwie.

5. Podejmuj regularną aktywność fizyczną o umiarkowanym natężeniu.

6. Pamiętaj o rozgrzewce przed ćwiczeniami oraz rozciąganiu i regeneracji po ich zakończeniu.

7. Utrzymuj prawidłową masę ciała.

8. Przestrzegaj zasad zdrowego odżywiania.

9. Zadbaj o prawidłowy materac do spania.

10. Odwiedź specjalistę, gdy wystąpią niepokojące objawy.

Źródło: Centrum Medyczne Enel-Med.