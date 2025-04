PelviFly News to pierwsza polska aplikacja edukacyjna dotycząca mięśni dna miednicy. Opracowała ją grupa naukowców, a jej prowadzącą była Urszula Herman, doktorantka Collegium Medicum UJ, założycielka startupu PelviFly – systemu do telerehabilitacji mięśni dna miednicy.

Co znajdziemy w aplikacji?

W aplikacji mamy trzy kategorie do wyboru: Dno miednicy, Jak działają i Wskazówki. Znajdziemy w niej podpowiedzi, jak ćwiczyć mięśnie dna miednicy, poznamy dokładną anatomię dna miednicy, dowiemy się, jak pracują mięśnie w tym miejscu i co zrobić, by je wzmocnić.

PelviFly News to ciekawe narzędzie dla kobiet, które dbają o jakość życia seksualnego, są aktywne (uprawiają sport) lub obserwują pierwsze objawy nietrzymania moczu. Ta ostatnia dolegliwość jest już prawdziwą plagą wśród pań: szacuje się, że cierpi na nie aż co ósma kobieta w wieku do 39 lat i co druga po menopauzie. Problem jest tak wstydliwy, że mało która rozmawia na ten temat z lekarzem.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na Android i IOS w Google Play.

Jak wzmocnić mięśnie dna miednicy?