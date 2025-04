Andropauza - norma czy choroba?

Z biegiem lat w naszym organizmie dochodzi do różnych przemian. Pewne narządy przechodzą w „stan spoczynku” lub zwyczajnie niedomagają. To normalny i naturalny proces – starzenie się organizmu. Takim „przedsionkiem” między późną dorosłością, a wczesną starością jest „pauza”… Meno-pauza u kobiet i andro-pauza u mężczyzn.



Reklama

Fot. Depositphotos



Menopauza to pojawienie się ostatniej miesiączki w życiu kobiety, zapoczątkowujące okres

klimakterium, czyli czas w którym następuje wygasanie funkcji jajników – wydzielania żeńskich

hormonów i komórek rozrodczych. Niedoborom hormonalnym towarzyszą specyficzne objawy,

jak np. uderzenia gorąca, wahania nastroju, spadek libido, suchość pochwy, czy wreszcie zmiany

osteoporotyczne w kościach. Menopauza dotyczy raczej wszystkich kobiet. Nie jest to choroba, tylko fizjologiczne przejście kobiety w następny etap życia.

Menopauza to nie wyrok



Andropauza z kolei to okres życia mężczyzny charakteryzujący się spadkiem poziomu hormonów

androgenowych, jak np. testosteron i DHEA, występujący średnio około 50. Roku życia. Nie

dotyczy wszystkich mężczyzn, tylko zaledwie 8% w wieku 40-60 lat i 20% w wieku 60-80 lat. Nazwa andropauza okazuje się być jednak nieprawidłowa. Dlaczego? Otóż z wiekiem obniża się poziom wspomnianych hormonów, ale ich wydzielanie nie jest całkowicie zatrzymane. Niektórzy proponują wobec tego zjawiska inną, poprawną nazwę – andropenia. Andropauza również nie jest chorobą, a bywa tak traktowana. U mężczyzny w pewnym wieku, objawy sugerujące jakieś schorzenie mogą wynikać ze spadku poziomu androgenów, co doświadczony lekarz powinien wziąć pod uwagę.

Męska menopauza



Jakie zmiany hormonalne występują w andropauzie?



Podczas andropauzy dochodzi do zmniejszenia wydzielania następujących hormonów:

testosteronu – warunkującego rozwój męskich cech płciowych,

DHEA – o działaniu podobnym do testosteronu, prawdopodobnie wpływa na rozbudowę mięśni,

hormonu wzrostu – pobudza wzrost ciała,

melatoniny – steruje rytmem okołodobowym, snem i czuwaniem.

Obserwuje się wzrost stężenia takich hormonów jak gonadotropiny – oddziałujące na pracę gonad, czyli jąder, globuliny wiążącej hormony płciowe – transportującej hormony płciowe we krwi i estrogenów.

Estrogen – męski hormon



Czym objawia się andropauza?



Andropauza przypomina do pewnego stopnia kobiecą menopauzę. Objawy, z którymi przychodzi

zmierzyć się mężczyźnie są następujące: uderzenia gorąca, wahania ciśnienia tętniczego krwi,

kołatania serca, impotencja, utrata libido, obniżenie płodności, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, depresja, zmniejszenie masy i siły mięśniowej, zwiększenie tkanki tłuszczowej (z której wydzielane są estrogeny, częsta otyłość brzuszna), problemy z kośćcem, czy nawet nagromadzenie się tłuszczu w okolicach piersi i pośladków. W andropauzie obserwuje się przyspieszenie zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, pojawienia się osteoporozy, ryzyko rozwoju cukrzycy typu II, chorób serca, zaburzeń w gospodarce lipidowej – dyslipidemie.

Andropauza u mężczyzn, podobnie jak okres menopauzy u kobiet, znacznie obniża jakość życia.

Co to jest zespół PEDAM?



Nowym określeniem na męskie przekwitanie, czyli andropauzę jest: zespół PEDAM. To akronim od nazwy anglojęzycznej zespołu, która brzmi następująco: Partial Androgen Deficiency In Ageing Men – PEDAM. W tłumaczeniu na język polski, oznacza to: zespół częściowego niedoboru androgenów u starzejącego się mężczyzny.

Jak diagnozuje się andropauzę?



W celu sprawdzenia, czy organizm mężczyzny zaczął „przekwitać”, wykonać można badania

hormonalne. Zaleca się dokonać pomiaru poziomu gonadotropin (hormon folikulotropowy i

luteinizujący), testosteronu (w godzinach porannych!), stosunek testosteronu całkowitego do

hormonu luteinizującego, DHEA, globuliny wiążącej hormony płciowe, prolaktyny, hormonu wzrostu i antygenu PSA. Lekarz androlog w celu zbadania mężczyzny może posługiwać się specjalnymi skalami np. Kwestionariusz Morleya, Skala Heinemanna, Test Samooceny. Zbiera też szczegółowy wywiad i bada ciało mężczyzny. Skierowanie do lekarza androloga wydaje lekarz rodzinny.

Warto wiedzieć, że objawy andropauzy są zbieżne z objawami niedoczynności tarczycy. Senność, dyslipidemie, spadek nastroju, zmęczenie, spowolnienie, nadwaga i otyłość – mogą sugerować niedoczynność tarczycy, a faktycznie być zespołem PEDAM i odwrotnie.

Niedoczynność tarczycy



Co proponuje się w terapii?



W leczeniu zaburzeń związanych z andropauzą proponowane są terapie hormonalne. Polegają one na suplementacji hormonów, których poziom jest obniżony. Podczas leczenia należy regularnie kontrolować poziom hormonów we krwi, wykonując badania. W przypadku zaburzeń potencji, warto skorzystać z porady seksuologicznej.

Co sprzyja pojawieniu się andropauzy?



Na pojawienie sie andropauzy u mężczyzn w głównej mierze mają uwarunkowania genetyczne i

styl życia. Tego pierwszego nie zmienimy, jednak jeśli chodzi o styl życia, można go odpowiednio

modyfikować. Warto wiedzieć, że głównymi czynnikami sprzyjającymi męskiemu przekwitaniu, są:

sposób żywienia (dieta ciężkostrawna, bogatotłuszczowa),

skrajnie niska lub wysoka masa ciała,

rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie (brzuch),

nadużywanie alkoholu,

palenie papierosów,

aktywność fizyczna (brak aktywności, niska aktywność fizyczna i skrajnie nadmierna),

stres (brak umiejętności walki ze stresem i rozładowywania negatywnych emocji),

stany depresyjne,

wykształcenie i status majątkowy (niższe wykształcenie, bieda).

Reklama

Źródła:

1. Skrzypulec V. (red.): Wstęp do seksuologii. Wydawnictwo Kwieciński. Katowice 2005

2. Lew-Starowicz Z., Zdrojewicz Z., Dulko S.: Leksykon seksuologiczny. Wydawnictwo Continuo.

Wrocław 2002

3. Lew-Starowicz Z.: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa. Wrocław

1999