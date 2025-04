O rozpoczęciu terapii decyduje lekarz. Nie wszystkim paniom jest ona potrzebna, niektórym może nawet zaszkodzić – zwłaszcza kobietom cierpiącym na choroby serca i układu krążenia oraz nowotwory.

Leczenie polega na uzupełnianiu niedoborów hormonów płciowych: estrogenu i progesteronu, co pozwala kobietom łagodniej przeżyć okres przekwitania – pozytywnie wpływa na samopoczucie, niweluje uderzenia gorąca, chroni przed osteoporozą, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera, a także ułatwia współżycie seksualne.

HZT niesie ze sobą wymierne korzyści, może jednak powodować działania niepożądane, takie jak: nieregularne miesiączkowanie, nudności, wzdęcia, problemy z cerą oraz suchość pochwy. Leczenie może też przyspieszyć ujawnienie się raka piersi, dlatego nie jest zalecane dla kobiet należących do grupy ryzyka. Należy informować lekarza o dolegliwościach, które wystąpiły w trakcie terapii. Panie poddające się leczeniu powinny również regularnie wykonywać badania krwi, mammografię i cytologię.

Alternatywą dla kobiet, które nie mogą stosować HZT, są fitohormony. Wprawdzie nie mają one działań niepożądanych, jednakże są mniej skuteczne niż hormony syntetyczne. Estrogeny roślinne można znaleźć w soi, fasoli meksykańskiej i czerwonym winie.

Wiele kobiet wzmaga się przed terapią hormonalną w obawie przed otyłością, tymczasem leczenie powoduje jedynie nieznaczny wzrost masy ciała (w granicach 1 – 2 kg). Skłonność do nadwagi w okresie przekwitania ma związek ze zmianą zapotrzebowania organizmu na kalorie – należy wówczas zmienić nawyki żywieniowe. Otyłe kobiety nie powinny rezygnować z terapii – dawka hormonów zostanie dobrana specjalnie z myślą o kontrolowaniu wagi.

Należy też pamiętać, że HZT nie chroni przed niechcianą ciążą. Dlatego panie, które nie planują potomstwa, powinny stosować antykoncepcję.

