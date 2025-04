fot. Fotolia

W chińskim szpitalu w mieście Jinan każdy chętny mężczyzna może na własnej skórze odczuć, jak to jest mieć bóle porodowe. Z tej nietypowej usługi korzystają najczęściej panowie, których partnerki spodziewają się dziecka. U wielu z nich doświadczenie powoduje, że patrzą na poród zupełnie inaczej.

Jak mężczyźni mogą odczuć bóle porodowe? Na początku są oni podłączani do specjalnej maszyny, która stymuluje mięśnie brzucha za pomocą wstrząsów elektrycznych. Jest to uczucie podobne do tego, jakiego doświadczają kobiety w trakcie porodu.

Ochotnicy zgodzili się nawet podpiąć do urządzenia przed kamerą lokalnej telewizji. Efekt? Panowie byli poddawani wstrząsom przez 30 sekund i... nie wszyscy wytrzymali do końca. Władze szpitala komentują, że to doświadczenie i odczucie na własnej skórze kobiecego cierpienia na pewno pozwoli im traktować swoje partnerki z jeszcze większym szacunkiem.

– Moja żona jest w ciąży i pokłóciliśmy się, gdy kazałem jej nie robić z porodu wielkiej sprawy. Po eksperymencie zmieniłem zdanie – mówi 29-letni Guang Liao.

A może panom w Polsce też przydałoby się takie wstrząsające (dosłownie i w przenośni) doświadczenie?

Źródło: na podstawie "Metro", 6.11.2014/mn

