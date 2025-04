Szacuje się, że ma je co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka. A to znaczy, że zmiany te stanowią zdecydowaną większość łagodnych guzów narządu rodnego. Tymczasem badania potwierdzają, że aż 61 proc. Polek uważa, że mięśniaki są równoznaczne z nowotworem złośliwym, co jest niezgodne z prawdą! Aby uniknąć takich nieporozumień, zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania na temat mięśniaków i poprosiliśmy eksperta o pomoc w odpowiedzi na nie.

1. Mięśniaki macicy - skąd się biorę tego typu guzki?

Przyczyny powstania mięśniaków nie są do końca znane. Większość naukowców uważa, że takie zmiany częściej rozwijają się u kobiet, których organizm wydziela za dużo estrogenów lub jest bardzo wrażliwy na te właśnie hormony. Pewne jest natomiast to, że skłonność do mięśniaków bywa dziedziczna. Jeśli matka miała tego typu guzki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że z takim problemem będzie borykała się również córka. Kolejny ważny czynnik ryzyka to otyłość. U kobiet ważących ponad 70 kg ryzyko rozwoju mięśniaków jest trzykrotnie większe niż u pań, których masa ciała nie przekracza 50 kg. Prawdopodobieństwo wystąpienia mięśniaków jest też większe w przypadku kobiet, które nigdy nie rodziły.

2. Czy można mieć mięśniaki macicy i nie wiedzieć o tym?

Oczywiście! W około 20 proc. przypadków mięśniaki nie powodują początkowo żadnych dolegliwości, a o ich istnieniu pacjentka dowiaduje się przypadkowo w czasie okresowego badania ginekologicznego. To, jakie dolegliwości mogą powodować mięśniaki, zależy w głównej mierze od ich wielkości i umiejscowienia. Najwyraźniejszym i najczęstszym symptomem mięśniaków są przedłużające się obfite krwawienia miesiączkowe i ból w dole brzucha.

3. Jakie badanie wykrywa mięśniaki macicy?

Zwykle mięśniaki macicy są wykrywane w czasie USG przezpochwowego (jest dokładniejsze niż przez powłoki brzuszne). W niektórych przypadkach zleca się również tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny, a w przypadku podejrzenia mięśniaka podśluzówkowego konieczna bywa histeroskopia, czyli wziernikowanie jamy macicy. W przypadku tego badania czasem trzeba zastosować znieczulenie ogólne. Plusem histeroskopii jest to, że mięśniaka można usunąć już w czasie jej wykonywania.

4. Mięśniaki macicy - na czym polega leczenie?

Małe bezobjawowe zmiany najczęściej się obserwuje (konieczne są wizyty u ginekologa co 3–6 miesięcy). Natomiast za usunięciem przemawiają m.in..

duże rozmiary mięśniaka,

nawracające obfite krwawienia prowadzące do anemii

dolegliwości bólowe.

Na to, jaka operacja będzie wskazana, wpływa wiele czynników. Jeśli guzów jest dużo albo mają pokaźne rozmiary, a kobieta nie ma już w planach rodzenia dzieci, lepiej usunąć całą macicę. Jeśli zmiany są niewielkie, a pacjentka młoda, preferuje się operację oszczędzającą, czyli usuwa się same guzki.

5. Czy mięśniaki macicy można je leczyć tabletkami?

Rzeczywiście, od jakiegoś czasu w aptekach dostępny jest lek zawierający octan uliprystalu, który łagodzi objawy mięśniaków i w niektórych przypadkach faktycznie oddala perspektywę operacji.

O tym, czy w danym przypadku może być zastosowany, decyduje lekarz prowadzący.

6. Czy mięśniaki macicy mogą powodować bezpłodność?

Niestety, tak. Mięśniaki macicy mogą być przyczyną trudności z zajściem w ciążę lub z jej donoszeniem. Jeśli są umiejscowione w okolicy ujść jajowodów do jamy macicy, powodują ich niedrożność. Natomiast liczne, nawet bardzo drobne, mięśniaki podśluzówkowe mogą utrudniać zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy. Na szczęście, po ich wyleczeniu, w większości przypadków wszystko wraca do normy i kobieta może starać się o dziecko.

7. Czy mięśniaki macicy mają wpływ na życie intymne?

Tak. Duże guzy mogą zmieniać elastyczność pochwy i powodować ból w czasie współżycia. Wiele kobiet skarży się również na uczucie pełności w jamie brzusznej, odczucie ucisku na narządy rodne oraz uczucie pełnego pęcherza. Nie bez znaczenia są również przedłużające się miesiączki, które uniemożliwiają współżycie przez 2–3 tygodnie w miesiącu. Wszystko to powoduje, że życie intymne zaczyna szwankować.

8. Czy mięśniak to to samo co mięsak?

Nie! Mięsak to nowotwór złośliwy, który jest groźny dla życia kobiety. Rośnie w dużym tempie i między innymi to odróżnia go od mięśniaka. Wymaga jak najszybszego usunięcia, najlepiej z całą macicą. Po operacji zwykle dodatkowo stosuje się radioterapię, chemioterapię lub terapię hormonalną. Mięsaki dość często powodują przerzuty. Na szczęście jednak są dość rzadkie (stanowią ok. 3 proc. proc.wszystkich zmian chorobowych macicy).