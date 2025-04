Migrena to, jak się powszechnie uważa, wyłącznie kobieca dolegliwość. Tymczasem z badań wynika, że przytrafia się ona również niektórym mężczyznom, a nawet dzieciom poniżej 12 lat. Prawdą jest jednak, że najwięcej ataków mają właśnie panie i to w wieku od dojrzewania do menopauzy (dla nich niewielkim pocieszeniem może być informacja, że po ostatniej miesiączce migreny właściwie się nie zdarzają).

Jak odróżnić tę chorobę od zwykłego bólu głowy?

Jest kilka istotnych kryteriów:

ból trwa od 4. do nawet 72. godzin (u dzieci może być krótszy);

występuje tylko po jednej stronie, ma charakter pulsujący a jego nasilenie jest tak duże, że nie jest możliwa normalna aktywność (stan chorego pogarsza się przy próbie podjęcia wysiłku fizycznego);

w czasie napadu występują też często objawy dodatkowe: nudności lub wymioty, a także światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki;

u niektórych osób atak poprzedza tzw. aura, czyli zaburzenia widzenia ( iskrzące zygzaki, zniekształcenia obrazu, a nawet zaniewidzenie).

Profilaktyka i leczenie

Dolegliwości w zasadzie pozbyć się nie da, ale można skutecznie zmniejszyć ilość ataków unikając czynników, które wyzwalają bół (najczęściej są to: napięcie i stres, niektóre pokarmy np. czekolada, czerwone wino). Każda osoba cierpiąca na migreny ma zwykle swoje sposoby ograniczenia liczby napadów. Większość zapewne wypróbowała już także wszystkie dostępne metody terapii. Najskuteczniejsze z nich to specjalne leki, które przepisać może neurolog po dokładnym zbadaniu pacjenta.

Niektórym przynoszą ulgę również środki przeciwbólowe i przeciwzapalne dostępne bez recepty. Jak podkreślają specjaliści, niestety, wiele osób chorujących na migreny szybko uzależnia się od leków łagodzących ból, dlatego warto szukać innych metod terapii. Skuteczna bywa akupunktura, a także masaż tajski. Ostatnio jednak pojawił się jeszcze jeden sposób – ostrzykiwanie botoksem.

Wie o nim niewiele osób, dlatego właśnie o tę najnowszą metodę zapytaliśmy dr Edytę Engländer, dermatologa z Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej WellDerm. Oto co nam odpowiedziała.

Znany sposób, nowe zastosowanie

Botoks to jedna z najpopularniejszych metod usuwania zmarszczek mimicznych – jest to zabieg bezpieczny i sprawdzony. Okazuje się jednak, że za jego pomocą możemy nie tylko zadbać o wygląd, ale też leczyć przypadłości takie, jak bóle głowy. Ważne jest tutaj umiejętne wskazanie przyczyny migreny i to, czy akurat ten jej rodzaj da się wyleczyć za pomocą botoksu.

Dlatego każdy zabieg poprzedza wywiad z pacjentem na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków, chorób przewlekłych. Lekarz ma też obowiązek poinformować o tym, jak przebiega terapia, jakie mogą być ewentualne powikłania i jak dbać o siebie po jej zakończeniu. W przypadku zastosowania botoksu, jako leku na migrenę, dermatolog powinien realnie ocenić, czy wstrzyknięcie go danej osobie może przynieść pożądany rezultat.

Dla podniesienia skuteczności terapii najważniejsze jest postawienie właściwej diagnozy oraz zlokalizowania źródła i przyczyn bólu. Ważna jest obserwacja objawów i przyczyn migreny, co ułatwia dobór właściwej terapii.

Komu pomoże zastrzyk z botoksu

Tą metodą można leczyć migreny wywołane długotrwałym napinaniem mięśni. Podczas zabiegu, podaje się niewielką ilość toksyny botulinowej w wybrane miejsca m.in. mięsień czołowy. Efektem jest zatrzymanie przewodnictwa pomiędzy nerwem i mięśniem, a co za tym idzie relaksacja tego drugiego. Zabieg pomaga zlikwidować wzmożone napięcie, a tym samym umożliwia pozbycie się problemu na pewien czas.

To, na jak długo botoks może uwolnić od migreny, zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta oraz wielkości podanej dawki. Zazwyczaj efekt utrzymuje się od 3. do 6. miesięcy. Ostrzykiwanie można powtórzyć po 4. miesiącach. Nie ma właściwie przeciwskazań dotyczących wieku w jakim możemy wykonać ten zabieg. Koszt to 500-1000 zł w zależności od wielkości obszaru, który trzeba ostrzyknąć. Metoda dostępna jest w gabinetach medycyny estetycznej.