Skłonność do żylaków jest w dużej mierze dziedziczna. Ale nawet fakt, że twoja mama czy babcia zmagają się z tym problemem, nie musi oznaczać, że ty także zachorujesz.

Tych objawów lepiej nie lekceważyć

Żylaki powstają, gdy krew – zamiast swobodnie płynąć do góry – zaczyna zalegać w nogach. Może być to spowodowane uszkodzeniem zastawek żylnych (to one zapobiegają cofaniu się krwi), zbyt małą elastycznością naczyń krwionośnych czy osłabieniem mięśni (zwłaszcza łydek), pełnią one bowiem rolę pompy wspomagającej krążenie. Gdy, któryś z tych czynników szwankuje, w żyłach nóg wzrasta ciśnienie. Krew napiera wtedy z dużą siłą na ścianki naczyń. Powoduje ich rozciąganie i zniekształcenie. Objawem tego są:

- obrzęki i uczucie ciężkości nóg – dolegliwości te nasilają się zwłaszcza wieczorem;

- kurcze łydek, ból i pieczenie;

- pajączki lub przebarwienia (zasinienia) w okolicach kostek.

To sygnały, które mogą świadczyć o początku rozwoju choroby. By się przekonać, czy właśnie o ten problem chodzi, idź do lekarza i poproś o skierowanie na USG dopplerowskie (patrz też ramka na zdjęciu).

Jeśli badanie potwierdzi, że masz zaburzone krążenie w żyłach nóg, zacznij się pilnie stosować do lekarskich zaleceń. Na tym etapie wystarczy zwykle:

- przyjmować roślinne leki wzmacniające naczynia krwionośne i zmniejszające obrzęki;

- nosić dobrane przez lekarza podkolanówki, rajstopy czy pończochy kompresyjne – uciskają one nogi

w odpowiednich miejscach, dzięki czemu zapobiegają cofaniu się krwi.

Ważne: Widoczne przez skórę poskręcane żyły, owrzodzenia podudzi czy stwardnienia skóry (ciało może być też sine lub czerwone) świadczą już o zaawansowanej chorobie. Nie dopuść, aby rozwinęła się do tego stopnia, bo wtedy leczenie jest o wiele trudniejsze i często wymaga przeprowadzenia operacji.

Warto zareagować, nim choroba się rozwinie

Zaawansowane żylaki to czarny scenariusz. Nie musi się stać twoim udziałem. Wystarczy, że zmienisz kilka swoich nawyków, aby twoje nogi pozostały na zawsze piękne i zdrowe. Oto rady, dzięki którym w prosty sposób możesz usprawnić krążenie krwi w nogach. Pomogą ci zarówno przeciwdziałać chorobie, jak i wesprą jej leczenie (jeśli już wystąpiły u ciebie jakieś niepokojące objawy):

- siedząc, unikaj zakładania nogi na nogę – pozycja taka działa bowiem jak opaska uciskowa, zwiększa ciśnienie krwi w nogach i prowadzi do powstania obrzęku;

- staraj się długo nie stać i nie siedzieć bez ruchu – to utrudnia krążenie. Jeżeli twoja praca wymaga trwania w jednej pozycji, rób sobie co jakiś czas (np. co godzinę) krótką przerwę. Wykonuj wtedy proste ćwiczenia, np. wspinaj się na palce, zrób kilka przysiadów lub chociaż podciągaj na zmianę nogi, uginając je w kolanach, krąż stopami;

- odpoczywaj na leżąco z nogami uniesionymi na wysokość ok. 15 cm powyżej poziomu serca – spędź w takiej pozycji chociaż 10 min dziennie. To ułatwi odpływ krwi z nóg;

- zacznij regularnie ćwiczyć – obok znajdziesz wskazówki trenera;

- funduj nogom chłodny prysznic – to także poprawia krążenie i elastyczność naczyń krwionośnych. Najlepiej, gdybyś chłodny prysznic brała codziennie rano i wieczorem. Polewaj nogi, zaczynając od stóp, i stopniowo przesuwaj strumień w górę;

- wybieraj wygodne ubrania – te, które cisną cię w talii lub w nogach, zaburzają swobodny przepływ krwi.

Z tego samego powodu noś buty na obcasie nie wyższym niż 3,5 centymetra. Szpilki zakładaj tylko na naprawdę wielkie wyjścia (na sam początek imprezy). Pozycja, którą wymuszają tak wysokie obcasy, powoduje bowiem nienaturalne rozłożenie ciężaru ciała i zakłóca pracę mięśni odpowiadających za wspomaganie przepływu krwi w nogach;

- unikaj wizyt w saunie i na solarium, gorących kąpieli i depilacji gorącym woskiem – wysoka temperatura powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych i źle wpływa na ich elastyczność. Odpuść sobie też zabiegi anty-cellulitowe i odchudzające wymagające owijania ciała w folię;

- przejdź na zdrową dietę – by zapobiec powstawaniu obrzęków, ogranicz ilość soli. Jeśli masz nadwagę, postaraj się jadać 4–5 razy dziennie, ale małe porcje. Gdy zrzucisz nadprogramowe kilogramy, ulgę poczują również twoje nogi.

USG Dopplerowskie

To całkowicie bezbolesne badanie, które pozwala ocenić przepływ krwi i kondycję zastawek znajdujących się w żyłach nóg. Nie wymaga ono od pacjenta żadnego przygotowania. Wystarczy mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub pierwszego kontaktu

Test - Czy grożą ci żylaki?

Przez 5 kolejnych dni mierz rano (od razu po przebudzeniu) i późnym wieczorem obwody nóg tuż nad kostkami i ok. 10 cm pod kolanem. Porównuj wyniki. Im większa różnica w obwodach, tym bardziej powinnaś uważać.