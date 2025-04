Żylaki nóg to rozszerzenia żył kończyn dolnych, których przyczyną jest niewydolność układu zastawek żylnych. Objawiają się charakterystycznymi uwypukleniami na nogach, uczuciem ciężkich nóg oraz bólem. Terapia wodą jest wykorzystywana w zapobieganiu i leczeniu żylaków. Z pewnością ciepłe kąpiele nie będą korzystne (rozszerzają i powiększają naczynia), ale naprzemienne ciepłe i zimne prysznice są już polecane, ponieważ poprawiają przepływ krwi. Czy morsowanie jest dobre na żylaki? Czy może choroba żylna stanowi jedno z przeciwwskazań do tej formy aktywności?

Żylaki nie są przeciwwskazaniem do morsowania, ale należy być ostrożnym. Krótkie kąpiele w zimnej wodzie mogą wpłynąć korzystnie na stan żył:

Morsowanie, a więc krótkotrwały kontakt ciała z wodą o niskiej temperaturze (zmniejsza się zastój krwi w układzie naczyń powierzchniowych. To może przynosić potencjalne korzyści w przypadku żylaków. Ale nie zawsze tak będzie. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że zanurzanie się w zimnej wodzie to ogromny fizjologiczny stres dla organizmu, który może powodować różne skutki, również bardzo groźne.

Żylaki mogą towarzyszyć poważniejszej niewydolności układu krążenia. Zdecydowanie osoby z zakrzepicą nie powinny morsować. Trzeba pamiętać, że nagłe ochłodzenie organizmu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia. Nie jest obojętne dla pracy serca, ciśnienia tętniczego i krążenia. Przeciwwskazaniem do morsowania są choroby kardiologiczne (przebyty zawał, niewydolność serca), a także miażdżyca. Przed morsowaniem zawsze należy zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać podstawowe badania, które wykluczą choroby, przy których kąpiele w zimnej wodzie wiążą się z większym ryzykiem niż korzyścią.

Trzeba też pamiętać, że żylaki mogą przebiegać z owrzodzeniami nóg, skóra jest też podatniejsza na infekcje, dlatego morsowanie w zbiornikach typu rzeki czy jeziora jest z tego względu odradzane. Istnieje wtedy większe ryzyko zakażenia i pogorszenia stanu zdrowia, zamiast uzyskania oczekiwanej poprawy.

